СМИ узнали вероятный ответ на антироссийские санкции США

Из России могут быть высланы 35 американских дипломатов (столько же сотрудников посольства РФ в Вашингтоне власти США выслали в конце 2016 года) в качестве ответа на американские санкции, сообщили источники в министерстве иностранных дел. Кроме того, рассматривается вариант с ограничением максимального числа сотрудников американской дипмиссии в Москве. Также власти РФ могут наложить арест на дачный комплекс посольства в Серебряном Бору и их складские помещения, пишет 27 июля «Коммерсантъ».

В качестве ответной меры рассматривается и отказ от сотрудничества с Вашингтоном по тем вопросам, которые для него критически важны. В частности, сейчас США добиваются от России усиления давления на Северную Корею, в том числе в Совете безопасности ООН.

26 июля, палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ отправится на рассмотрение Сенат, а потом — на подпись Дональду Трампу. Если закон будет принят, то власти США смогут вводить санкции против инвесторов, участвующих в сооружении российских экспортных трубопроводов. Кроме того, Трамп не сможет единолично отменять или смягчать ограничительные меры санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Конгресса США «весьма печальным» с точки зрения перспектив российско-американских отношений. А в МИД РФ отметили, что происходящее в США «не укладывается в рамки здравого смысла» и уничтожает шансы наладить взаимодействие.