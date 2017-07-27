Смольный объявил ещё один конкурс по Фрунзенскому радиусу метро почти на 400 млн

В Петербурге комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного объявил конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса метро. Вопрос с дополнительным финансированием проекта все еще не решен.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзаказа 26 июля. Стоимость контракта – 392 млн рублей, срок исполнения – 15 декабря 2017 года. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, речь идет о перекладе сетей. В частности, необходимо возвратить в исходное положение смещенные из-за строительства трамвайные пути и вынести теплосети для сооружения подземных переходов.

В «Метрострое» раньше опасались, что с выполнением этих работ может произойти задержка. В частности, на строящейся станции «Проспект Славы» от второго вестибюля должен быть построен подземный переход под Бухарестской улицей. Для этого надо было перенести обратно трамвайные рельсы и перенести коммуникации, однако после расторжения договора со СМУ-303 новый конкурс долго не объявляли. В связи с этим озвучивалась возможность, что станцию придется сдавать в усеченном виде с недостроенным переходом.

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». Длина участка без депо — 5,23 км, пропускная способность – 40 пар поездов в час.

По контракту строительство рассчитано до конца 2018 года. Однако в Смольном и «Метрострое» неоднократно говорили о возможности сдать ветку досрочно. В «Метрострое» настаивают на скорейшей выдаче аванса на 2,7 млрд рублей. Кроме того, подрядчик рассчитывал на увеличение контракта на 6,4 млрд. Изначально он был заключен на 26 млрд рублей, при том что Главгосэкспертиза одобрила сумму в 35 млрд рублей. Как рассказал вице-губернатор Игорь Албин, в рамках осенней корректировки бюджета на радиус могут добавить 2,5 млрд рублей.