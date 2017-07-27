Водоканал объявил конкурс на очистку Карповки за 312 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на строительство переключений прямых выпусков Петроградского района на набережной реки Карповки. Это должно избавить реку от ежедневных сбросов 2 тысяч кубометров неочищенной воды. Информация о конкурсе опубликована на сайте госзаказ 26 июля.

Максимальная цена контракта 312 млн рублей. Заявки принимают до 11 августа, аукцион проведут 21 августа. Конечный срок выполнения и сдачи работ – не позднее 15 декабря 2019 года.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Водоканал разработал проект по переключению общесплавных и хозяйственно-бытовых выпусков, а также дождевых и дождеприемных выпусков. Его стоимость оценивалась в 352 млн рублей. Речь идет о том, что сейчас на территории Петроградского района остаются 38 прямых выпусков, по которым ежедневно в водные объекты сбрасывается около 5 тысяч кубометров неочищенной сточной воды (2 тысячи кубов — в Карповку через 15 выпусков).

После их переключения, стоки будут очищаться на Северной станции аэрации в Ольгино.