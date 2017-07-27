В России уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, которые уклонились от службы в армии, не смогут работать на государственной службе в течение 10 лет. Документ 26 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2013 году в России был принят закон, по которому гражданам, незаконно не служившим в армии, пожизненно нельзя занимать должности на государственной службе, но в 2014 году Конституционный суд России отменил эту норму.