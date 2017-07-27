Ростелеком получил контракты на телекоммуникации в «Невской ратуше» почти на миллиард

В Петербурге комитет по информатизации и связи Смольного рассмотрел заявки единственного участника на два конкурса, связанных с телекоммуникациями в «Невской ратуше». В обоих случаях им оказался Ростелеком.

Протоколы рассмотрения заявок появились на сайте госзаказа 26 июля. Первый конкурс на 423 млн рублей касается строительства телефонной сети. Второй на 495 млн – строительство сети передачи данных. Еще по одному конкурсу на 378 млн рублей по строительству кабельной сети пока информации нет. Все три конкурса были объявлены 29 июня и по всем крайним сроком выполнения работ значится 1 сентября.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что комитеты петербургского правительства переедут в комплекс «Невская ратуша» на Новгородской улице в ноябре этого года. Это относится к чиновникам, которые работают на Смольном проезде и на Вознесенском проспекте.

Проект по переезду городских чиновников длится уже около 10 лет, его запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся. Смольный и «ВТБ Девелопмент» подписали контракт по выкупу 100 тысяч квадратных метров в «Невской ратуше».