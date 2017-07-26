Еще
02:03 27.07.2017
Пришлите свою новость!
02:01
Сенсация Каннского фестиваля выходит в прокат
01:48
Новая сцена Александринки включит физический звук
01:31
В кинотеатрах расскажут историю знаменитого рэпера
01:14
Шарлиз Терон сыграет взрывную шпионку
01:05
Смольный объявил ещё один конкурс по Фрунзенскому радиусу метро почти на 400 млн
00:49
Водоканал объявил конкурс на очистку Карповки за 312 млн рублей
00:40
В России уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет
00:33
Ростелеком получил контракты на телекоммуникации в «Невской ратуше» почти на миллиард
00:19
В Израиле 9 мая будут праздновать День Победы
00:08
В Белом доме ждут изменений в проекте санкций против России
26/07
Медведев назвал удивительной судьбу Саакашвили
26/07
На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы
26/07
Тренер «Зенита-2»: Молло может быть в «Зените», если Манчини увидит его в своей философии
26/07
26-летнего главврача поликлиники с фальшивым дипломом отправили под суд
26/07
Мировые цены на нефть растут
26/07
Путин подписал поправки к закону об обороне
26/07
ФРС США сохранила базовую ставку
26/07
В Копорье нашли захоронения времен Римской империи
26/07
В Петербурге инженеры-изыскатели пытаются взыскать 1 млрд с «Норд—Вест Капитал»
26/07
Трое финнов пострадали в Сайменском канале
26/07
Полузащитник Молло показал средний палец фанатам «Зенита»
26/07
Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах
26/07
Депутата Смехова арестовали на два месяца
26/07
Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей
26/07
Стало известно как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов
26/07
Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины
26/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля
26/07
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
26/07
Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке
26/07
На набережных Петроградской и Выборгской сторон - транспортный коллапс
26/07
Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу
26/07
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
26/07
Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки
26/07
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
26/07
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
26/07
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
26/07
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
26/07
Джеймс Кэмерон хочет переосмыслить «Терминатора» и снять о нем трилогию
26/07
В Петербург идут китайские корабли
26/07
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
26/07
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
26/07
Смольный назвал причины закрытия Заячьего острова в День ВМФ
26/07
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
26/07
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
26/07
«ГАЗель» задымила Купчино
26/07
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
26/07
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
26/07
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
26/07
Глава общественного совета возмутился «голой грудью» Матильды
26/07
Из аптек массово изымают средство против ОРВИ
26/07
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
26/07
Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей
26/07
Финская полиция изъяла крупнейшую в Европе партию поддельных лекарств
26/07
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
26/07
В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа
26/07
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
26/07
БДТ открывает продажу абонементов на первую половину сезона
26/07
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
26/07
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент
26/07
Западную ветку метро Хельсинки до Эспоо откроют к сентябрю
26/07
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
26/07
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
26/07
Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости
26/07
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
26/07
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
26/07
Бизнесмен-беглец Виталий Архангельский признан банкротом
26/07
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
26/07
День ВМФ закроет Петропавловскую крепость и весь Заячий остров
26/07
Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?
26/07
Водителю не удалось проскочить перед поездом на въезде в порт
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.07.2017 23:51

Медведев назвал удивительной судьбу Саакашвили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 июля прокомментировал перипетии в судьбе экс-председателя Одесской области Михаила Саакашвили, которого власти Украины лишили гражданства и заявили о готовности экстрадировать экс-президента Грузии на родину, где против него возбуждено уголовное дело.

В своем официальном аккаунте в Facebook глава правительства назвал судьбу Саакашвили удивительной, а все события в его биографии трагикомичными.
 

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей – принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это – неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию», – написал премьер и резюмировал: « Show must go on».

В Миграционной службе Украины ранее сообщили, что Саакашвили лишается гражданства Украины из-за недостоверных данных в анкете, в которой не было указано, что он был заочно арестован на территории Грузии. Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, в декабре того же года его лишили гражданства Грузии. Накануне получения паспорта гражданина Украины он был назначен председателем Одесской областной администрации. В ответ на решение о лишении гражданства Саакашвили, который сейчас находится в США, сказал, что будет сидеть в Киеве без такового и просто гулять по Майдану.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54

Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
Аэрофлот
20.07.2017 15:56

Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Медведев назвал удивительной судьбу Саакашвили
Путин подписал поправки к закону об обороне
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС
Рекордная такса депутата Смехова
Когда был Путин маленький…
Навальный и Стрелков – кто кого
Не до выборов
Почему в Петербурге взяток не берут
Как Милонова из духовной семинарии выгнали
"Русская связная" для Трампа
Зачем Путин и Трамп встречались на Эльбе
Лицом к лицу с Америкой
Варшавская речь Трампа по-гамбургскому счету
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Из Петербурга на море отправили 36 черепах

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
Аэрофлот
20.07.2017 15:56
Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.