Медведев назвал удивительной судьбу Саакашвили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 июля прокомментировал перипетии в судьбе экс-председателя Одесской области Михаила Саакашвили, которого власти Украины лишили гражданства и заявили о готовности экстрадировать экс-президента Грузии на родину, где против него возбуждено уголовное дело.

В своем официальном аккаунте в Facebook глава правительства назвал судьбу Саакашвили удивительной, а все события в его биографии трагикомичными.



«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей – принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это – неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию», – написал премьер и резюмировал: « Show must go on».

В Миграционной службе Украины ранее сообщили, что Саакашвили лишается гражданства Украины из-за недостоверных данных в анкете, в которой не было указано, что он был заочно арестован на территории Грузии. Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, в декабре того же года его лишили гражданства Грузии. Накануне получения паспорта гражданина Украины он был назначен председателем Одесской областной администрации. В ответ на решение о лишении гражданства Саакашвили, который сейчас находится в США, сказал, что будет сидеть в Киеве без такового и просто гулять по Майдану.