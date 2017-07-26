На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы

На станции метро Петербурга "Технологический институт" вечером 26 июля на рельсы упал мужчина, движение на ветке было затруднено.

Как сообщили "Фонтанке" в справочной метрополитена, поезда на красной ветке в сторону "Девяткино" останавливались примерно на пятнадцать минут, начиная с 23.00. По словам очевидцев, на рельсы упал человек, из-под поезда его достали живым.

Пока сотрудники метро вытаскивали пострадавшего на платформу, на станциях красной ветки собралось большое количество пассажиров.

Сейчас поезда возобновили движение и следуют с небольшой задержкой.