Еще
02:04 27.07.2017
Пришлите свою новость!
02:01
Сенсация Каннского фестиваля выходит в прокат
01:48
Новая сцена Александринки включит физический звук
01:31
В кинотеатрах расскажут историю знаменитого рэпера
01:14
Шарлиз Терон сыграет взрывную шпионку
01:05
Смольный объявил ещё один конкурс по Фрунзенскому радиусу метро почти на 400 млн
00:49
Водоканал объявил конкурс на очистку Карповки за 312 млн рублей
00:40
В России уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет
00:33
Ростелеком получил контракты на телекоммуникации в «Невской ратуше» почти на миллиард
00:19
В Израиле 9 мая будут праздновать День Победы
00:08
В Белом доме ждут изменений в проекте санкций против России
26/07
Медведев назвал удивительной судьбу Саакашвили
26/07
На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы
26/07
Тренер «Зенита-2»: Молло может быть в «Зените», если Манчини увидит его в своей философии
26/07
26-летнего главврача поликлиники с фальшивым дипломом отправили под суд
26/07
Мировые цены на нефть растут
26/07
Путин подписал поправки к закону об обороне
26/07
ФРС США сохранила базовую ставку
26/07
В Копорье нашли захоронения времен Римской империи
26/07
В Петербурге инженеры-изыскатели пытаются взыскать 1 млрд с «Норд—Вест Капитал»
26/07
Трое финнов пострадали в Сайменском канале
26/07
Полузащитник Молло показал средний палец фанатам «Зенита»
26/07
Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах
26/07
Депутата Смехова арестовали на два месяца
26/07
Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей
26/07
Стало известно как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов
26/07
Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины
26/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля
26/07
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
26/07
Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке
26/07
На набережных Петроградской и Выборгской сторон - транспортный коллапс
26/07
Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу
26/07
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
26/07
Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки
26/07
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
26/07
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
26/07
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
26/07
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
26/07
Джеймс Кэмерон хочет переосмыслить «Терминатора» и снять о нем трилогию
26/07
В Петербург идут китайские корабли
26/07
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
26/07
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
26/07
Смольный назвал причины закрытия Заячьего острова в День ВМФ
26/07
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
26/07
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
26/07
«ГАЗель» задымила Купчино
26/07
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
26/07
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
26/07
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
26/07
Глава общественного совета возмутился «голой грудью» Матильды
26/07
Из аптек массово изымают средство против ОРВИ
26/07
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
26/07
Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей
26/07
Финская полиция изъяла крупнейшую в Европе партию поддельных лекарств
26/07
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
26/07
В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа
26/07
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
26/07
БДТ открывает продажу абонементов на первую половину сезона
26/07
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
26/07
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент
26/07
Западную ветку метро Хельсинки до Эспоо откроют к сентябрю
26/07
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
26/07
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
26/07
Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости
26/07
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
26/07
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
26/07
Бизнесмен-беглец Виталий Архангельский признан банкротом
26/07
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
26/07
День ВМФ закроет Петропавловскую крепость и весь Заячий остров
26/07
Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?
26/07
Водителю не удалось проскочить перед поездом на въезде в порт
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.07.2017 23:40

На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы

На станции метро Петербурга "Технологический институт" вечером 26 июля на рельсы упал мужчина, движение на ветке было затруднено.

Как сообщили "Фонтанке" в справочной метрополитена, поезда на красной ветке в сторону "Девяткино" останавливались примерно на пятнадцать минут, начиная с 23.00. По словам очевидцев, на рельсы упал человек, из-под поезда его достали живым.

Пока сотрудники метро вытаскивали пострадавшего на платформу, на станциях красной ветки собралось большое количество пассажиров.

Сейчас поезда возобновили движение и следуют с небольшой задержкой.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
Бастрыкин замкнул контрабанду на себя
Рекордная такса депутата Смехова
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
«Семейный капитал» ушел в молоко
Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Казнь бездомных и охламоны с окраин
Метро просит отсрочку от терактов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Из Петербурга на море отправили 36 черепах

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.