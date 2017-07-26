Тренер «Зенита-2»: Молло может быть в «Зените», если Манчини увидит его в своей философии

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит-2» Анатолий Давыдов прокомментировал первый матч французского полузащитника Йоана Молло за свою команду в среду, 26 июля.

«Я сказал Молло брать игру на себя, обыгрывать, искать вертикальный пас для врывания в штрафную. Чтобы не шел в авантюру, сохранял мяч. Он сразу сказал, что мотивация у него хорошая, и он будет работать. Да, он будет тренироваться с нашей командой. Может, Йоан будет забивать и сможет вернуться в основной состав, если Роберто Манчини увидит его в своей философии», — цитирует Давыдова «Советский Спорт».

Молло сыграл против «Сибири» (2:1), выйдя с первых минут. Когда команды уходили на перерыв, болельщики «Зенита» выкрикнули в его адрес что-то нецензурное. Игрок ответил им жестом со средним пальцем.