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26.07.2017 22:42
3 Комментариев

Бастрыкин замкнул контрабанду на себя

Александр Бастрыкин увидел преступное сообщество в уголовных делах светского льва Петербурга Авакяна и владельца дома Cartier Зарубина. А Басманный суд заочно арестовал бизнемена, которого проще всего искать в Инстаграме Королевы мира.
Бастрыкин замкнул контрабанду на себя
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

К вечеру 26 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал 36-летнего петербургского бизнесмена, бывшего чиновника Бориса Авакяна. Следственный комитет России вменил ему неуплату таможенных платежей в организованной группе с особым размахом и добавил контрабанду. Сам Авакян с декабря прошлого года в международном розыске. «Фонтанка» узнала, что недавно Александр Бастрыкин положил уголовное дело Авакяна поближе к уголовному делу его старого знакомого, владельца дома Cartier на Мойке. Теперь ущерб в 4,5 млрд рублей и близость к преступному сообществу кратно увеличивают риски героя светской хроники.

Напомним масштаб петербуржца Авакяна, безусловного завсегдатая светских вечеринок: молод, подтянут, гиперактивен. С лицом, будто рожденным для армянского лоска. Если одет, то в крокодиловую куртку тысяч за тридцать евро. Если часы, то под сто тысяч в той же валюте. Всегда на белых «Ленд Роверах» с красивыми номерами. В пик амбиций конкретные столики в ресторанах Ginza покрывали скатерти со специально вытканными его инициалами. Вопросов, как говорится, нет.

А изначально фигура Авакяна, тогда еще под фамилией Авагян, всплыла у правоохранителей в связи с Черкизовским рынком. В 2008 году Следственный комитет пришел к таможенному брокеру «Росморавиа», через который в Россию из Китая поступал товар с последующей реализацией на Черкизоне. Наш герой был одним из учредителей брокера и гендиректором.

По делу о контрабанде были задержаны его партнеры и сотрудники таможни, но не он. На всякий, Авагян сменил фамилию на Авакян, взял в жены дочь влиятельного ветерана прокуратуры Ленобласти Аракеляна и направил свою энергию в казенное русло. С 2010 года он работал в областном Росимуществе и петербургском Росреестре. Прославился проверкой Балтийской таможни и конфликтом в ночном клубе. После этого карьера чиновника пошла под откос, но Борис воскрес в бизнесе.

В июле 2016-го Авакяна привезли в Петербург из Москвы по уголовному делу о неуплате таможенных платежей (статья 194 УК). Его подозревали в причастности к негласному импорту электроники на 800 млн рублей под видом дешевых материалов. Дело поначалу находилось в производстве следствия транспортной полиции. 25 августа 2016 года Кронштадтский суд не увидел оснований для тюрьмы и отправил Авакяна под домашний арест. Оттуда он благополучно сбежал уже через полторы недели и чудесным образом перебрался в Австрию.

Впоследствии Бориса и его супругу, миссис «Королеву красоты Мира-2014» Юлию Ионину, видели в Швейцарии и Франции. Его локация с точностью до метра была известна «Фонтанке» благодаря современным технологиям и соцсетям.

В январе 2017-го у пары в женевской клинике родился ребенок, Юлия сменила фамилию на Авакян и периодически посещает родной Петербург. Борис старается держаться подальше от погранслужбы ФСБ.

Но сегодня, 26 июля, Басманный суд заочно арестовал Авакяна. Заодно следствие предъявило ему еще одну статью, 226.1 УК – «Контрабанда». Что само по себе было бы тоскливым продолжением надоевшей саги, если бы не постановление Александра Бастрыкина.

В начале июня этого года глава СКР подписывает постановление об изъятии уголовного дела Авакяна из Северо-Западного СК и передаче его в центральный аппарат ведомства. Бастрыкин пишет: «… в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности». В документе объясняется и причина.

По делу Авакяна проходят еще шесть человек, в том числе бывшие таможенники Николаенков и Мосейчук. Кроме них, есть еще фигурант по фамилии Ланцетов. Он простой кладовщик, но значится обвиняемым в другом похожем деле – владельца петербургского дома Cartier Дмитрия Зарубина. Авакян и Зарубин, по мнению Следственного комитета, использовали одинаковый способ незаконного перемещения товаров через границу.

Важным является еще и указанная Александром Бастрыкиным сумма предполагаемого ущерба от Авакяна и компании. Это 4,5 миллиарда рублей.

Кстати, расследование в отношении Зарубина и его вероятных соучастников завершено. В настоящее время они ознакомились с материалами, уточнил «Фонтанке» адвокат Зарубина Евгений Тонков. Дело насчитывает 175 томов.

После ареста Зарубина в сентябре 2015 года Борис Авакян еще блистал в ночных клубах Петербурга. Для участников внешнеэкономической деятельности не было секретом, что он зарабатывал на покровительстве системе координат Зарубина. Говорят, в зону ответственности Бориса входила дружба с надзорными за перевалкой грузов органами. И когда Зарубина арестовали, да еще обвинили в организации преступного сообщества на ниве контрабанды, многие в неформальном мире предрекли скорое появление в этом деле именно Бориса Авакяна. Судя по всему, их прогнозы начинают сбываться.

Евгений Вышенков, Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
kareglazov
26 июля 2017 г. 23:27
Вот откуда у армян столько денег?
Sibarit13
26 июля 2017 г. 23:05
Что за страна такая..? Куда ни глянь — кругом одно ворьё.. да коррупция прошита нитью золотой..
vngv
26 июля 2017 г. 22:54
Я тебя прикормил — я с тебя жирка и приму.
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