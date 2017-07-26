Путин подписал поправки к закону об обороне

Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «Об обороне». Соответствующий документ 26 июля был опубликован в электронной правовой базе.

Закон регламентирует создание штабов территориальной обороны на территории субъектов РФ, в которых введено военное положение. Сообщается, что такие межведомственные органы должны создаваться с момента введения военного положения в регионе. Поправки также регламентируют функции и полномочия данных штабов, в которые, в частности входят контроль сил и средств территориальной обороны для координации различных ведомств.

Законопроект был принят Госдумой 14 июля, 19 июля его одобрил Совет Федерации.