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26.07.2017 22:04

В Петербурге инженеры-изыскатели пытаются взыскать 1 млрд с «Норд—Вест Капитал»

Саморегулируемая организация «Стандарт-изыскания» за один день подала сразу два иска к управляющей компании «Норд—Вест Капитал». Соотвествующие заявления опубликованы 26 июля на сайте арбитражного суда.

К производству иски саморегулируемой орагнизации (СРО) «Стандарт-Изыскания» пока не приняты. Как стало известно «Фонтанке», оба заявления касаются ненадлежащего исполнения обязательств по управлению имуществом. В первом иске Союз требует 796 млн рублей, во втором – более 325 млн. Связаться с заявителем нашему изданию пока не удалось. В управляющей компании отказались комментировать иски, сославшись на то, что к ним они пока не поступали.

Компания  «Норд—Вест Капитал» существует с 2002 года занимается управлением финансовыми рынками. Фирма является членом Национально ассоциации участников фондового рынка. Кроме того, компания принадлежит АО «ФК «Стандартинвест», которое находится в стадии ликвидации.

СРО, в свою очередь, устанавливает требования инженерно-изыскательной деятельности, следит за выполнением законодательства. В реестр членов Союза входят городской центр экспертизы строительства и проектирования, Гильдия геодезистов, «Энергосервис Проект», «ГлавПроект» и ряд других объединений и фирм.


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