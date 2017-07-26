Полузащитник Молло показал средний палец фанатам «Зенита»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло, игравший в среду, 26 июля, за «Зенит-2» с «Сибирью» (2:1), показал средний палец фанатам сине-бело-голубых. Инцидент произошел, когда игрок вместе с командой уходил на перерыв. Болельщики принялись выкрикивать оскорбления в адрес футболиста, на что он и среагировал.

«Я люблю фанатов «Зенита»! Это мой город, моя команда, у меня все в порядке с болельщиками», – ответил Молло после матча «Советскому спорту» на вопрос о конфликте с фанатми.

Напомним, ранее Йоан Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола. Игрок оказался не нужен главному тренеру Роберто Манчини. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал.

Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона.