Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах

Октябрьский суд Петербурга заблокировал сорок виртуальных обменников валюты и запретил распространять информацию о биткойнах, которые не имеют в России нелегального статуса. Решение об этом опубликовано на днях в системе ГАС «Правосудие».

Как следует из судебного акта, иск о закрытии сорока сайтов-обменников подала прокуратура Петербурга. Она попросила признать информацию о биткойнах запрещенной к распространению в Интернете на территории России.

По мнению надзора, виртуальное средство платежа и накопления «биткойн», являющееся криптовалютой, не обеспечено реальной стоимостью, используется анонимно, не требует ведения специальной отчетной документации и не подлежит государственному контролю, а процесс выпуска и обращения биткойнов полностью децентрализован.

Суд сделал вывод, что введение в России другой валюты, кроме рубля, запрещено, криптовалюты являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юрлицами на территории России.

«Свободное распространение информации обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности, – заключил суд. – Возможность бесконтрольного перевода денежных средств и их последующего обналичивания служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма».

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал информацию, распространяемую на сайтах, запрещенной к распространению.

Решение вступило в силу. Перечисленные в нем сайты работают и предоставляют услугу по электронному обмену денежных средств.