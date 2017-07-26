Депутата Смехова арестовали на два месяца
Подозреваемый в попытке мошенничества муниципальный депутат Купчино Александр Смехов будет содержаться под стражей до конца сентября. Меру пресечения Смольнинский районный суд избрал 26 июля.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», защита настаивала на домашнем аресте, акцентируя внимание на хронических заболеваниях обвиняемого. В суд также поступило обращение главного раввина Петербурга Менахем-Мендел Певзнера, который характеризует Смехова как примерного прихожанина, регулярно посещающего синагогу.
Контраргументами следователя стали наличие у депутата загранпаспорта, дающего возможность скрыться, а также гипотетические попытки повлиять на предполагаемых сообщников и потерпевшего предпринимателя.
Сам обвиняемый Смехов отрицал в суде причастность к вменяемому преступлению.
Тем не менее суд посчитал, что доводы следствия более убедительные, поручительства не могут быть приняты во внимание, а хронические заболевания не подтверждены документально. Судья Михаил Смирнов, кроме того, обратил внимание руководителя петербургского Следственного комитета Александра Клауса на то, что его подчиненные грубо нарушили закон. Они слишком поздно доставили материалы в суд. Положенные для задержания Смехова 48 часов вышли.
Оперативники задержали Александра Смехова 24 июля во время передачи 150 тысяч евро. Считается, что до этого он получил 60 млн рублей от петербургского бизнесмена. За эти деньги Смехов якобы пообещал восстановить разрешение на строительство, которое было отменено тремя инстанциями арбитражного суда. В Следственном комитете решили, что реальной возможности исполнить обещанное у него не было, и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Справка:
Александр Смехов стал муниципальном депутатом в 2014 году, выиграв выборы как самовыдвиженец. В качестве основного места работы в информации для избиркома он тогда указал ООО «СлавСтройИнвест». В 2016 году вместе с партией «Парзас» (была создана для того, чтобы отнимать голоса у оппозиционной «Парнас») пытался избраться в депутаты ЗакСа, однако не прошел регистрацию. В официальной декларации указывал, что является генеральным директором ООО «Регион-Строй». По данным «Фонтанки», во время кампании Смехову помогали члены и сторонники «Единой России».