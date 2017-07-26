Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей

Компания «Мехстройтранс», с которой Эрмитаж разрывает контракт на строительство третьей очереди фондохранилища в Приморском районе Петербурга, подала на музей в суд.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда 26 июля, иск к производству не принят, а конкретные требования пока не ясны. По данным «Фонтанки», суть спора относится к неисполнению обязательств по договорам подряда. Еще два иска от «Мехстройтранса» к Эрмитажу арбитраж зарегистрировал на прошлой неделе. Они касаются недействительности договора. К рассмотрению их также пока не приняли.

Как ранее писала «Фонтанка», музей разрывает контракт с ООО «Мехстройтранс» на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Петербурге. Подрядчик отстал от графика работ на девять месяцев, а претензии Эрмитажа к компании превышают 850 млн рублей. Музей уже отправлял подрядчику требование об оплате неустойки. Однако способности «Мехстройтранса» нести экономическую ответственность вызывают у Эрмитажа сомнения. Кроме того, ранее Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом.

«Мехстройтранс» входит в группу «Роспан». В 2015 году компания выиграла тендер на строительства фондохранилища. Фирма получила почти миллиард рублей в качестве аванса. В прошлом году одного из владельцев «Роспана» Никиту Колесникова арестовали по так называемому делу Минкульта. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтракта по строительству музея космонавтики в Калуге.

В январе этого года сотрудники ФСБ осмотрели площадку фондохранилища Эрмитажа и изъяли всю документацию связанную с контрактом. Почти через два месяца после этого под домашний арест отправился директор музея по капитальному строительству Михаил Новиков. Арест не связан с возведением фондохранилища в Приморском районе. Меру пресечения ему избрали в рамках дела о хищениях при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца.