Стало известно как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов

Российским пилотам в скором времени станет невозможно устроиться на работу за границей из-за мер, которые предпринимают отечественные авиакомпании, чтобы остановить отток летного состава.

К примеру, в авиакомпании "Россия", согласно протоколу совещания по вопросам личного состава (есть в распоряжении "Фонтанки"), было решено "подготовить письмо в бермудские авиационные власти о том, чтобы они не подтверждали валидацию пилотского свидетельства российских пилотов". Эта процедура является обязательной при трудоустройстве в иностранную авиакомпанию.

Ранее сообщалось, что Росавиация обратилась с подобной просьбой к китайским коллегам. Об этом стало известно из разъяснения Авиационной администрации Китая СААС рекрутинговому агентству VOR Holdings, занимающемуся набором летного состава в азиатские авиакомпании. Официальных сообщений от Росавиации, тем не менее, не последовало.

Теперь о запрете валидации пилотских свидетельств говорится в протоколе заседания руководства авиакомпании "Россия", подписанном первым заместителем генерального директора по административному управлению Василием Мешковым.

Среди мер привлечения летного состава значится необходимость "провести анализ уволенного летного состава по типам ВС (воздушных судов – прим. Фонтанки)", "предоставить список уволенного летного состава... для осуществления мероприятий по привлечению летного состава", а также "разработать совместно с пилотами буклет о карьере летного состава в АО "Авиакомпания "Россия".

Напомним, эксперты "Фонтанки" ранее сообщали, что административные барьеры не помогут решению проблемы с оттоком летного состава из России в иностранные авиакомпании. Они добавляли, что в макроэномической ситуации решению поспособствует привлечение транзитных потоков пассажиров.

Поиском и подбором летного состава для иностранных авиакомпаний занимаются зарубежные рекрутинговые агентства. Каждый кандидат на должность пилота в иностранной авиакомпании должен предоставить пакет документов, куда, среди прочего, входит свидетельство пилота транспортной авиации (ATPL). Для проверки достоверности свидетельств разработана процедура валидации, которая подразумевает обмен информацией между работодателем, через рекрутингове агентство, и авиационными властями страны пилота.

Рекрутинговые агентства на Бермудских островах размещают вакансии авиакомпаний со всего мира. В том числе из Азии, куда наблюдается наибольший отток пилотов из России. В случае введения запрета валидации пилотских свидетельств россиян со стороны авиационных властей Бермудов, рекрутинговые агентства не смогут заниматься трудоустройством российских пилотов.