Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины

Экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили накануне решения о лишении его гражданства Украины рассказал о своих планах изданию «Новое время».

«Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», — приводит издание слова Саакашвили. Экс-президент Грузии также добавил, что осенью планирует съехать из квартиры, которая находится в центре Киева, и купить новую недвижимость. «Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», — пояснил он.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-службе партии Саакашвили подтвердили, что на данный момент их лидер находится в США.

Как ранее сообщал портал новостной программы ТСН, в Миграционной службе Украины подтвердили информацию о лишении Саакашвили гражданства. Сообщается, что экс-глава Одесской области лишается гражданства Украины из-за недостоверных данных в анкете: в частности, в документе было указано, что Саакашвили не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, хотя ранее он был заочно арестован на территории Грузии.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, в декабре того же года его лишили гражданства Грузии. Накануне получения паспорта гражданина Украины он был назначен председателем Одесской областной администрации.