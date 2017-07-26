Дадим своим винтовкам мужские имена

Еще
23:29 26.07.2017
Пришлите свою новость!
23:10
26-летнего главврача поликлиники с фальшивым дипломом отправили под суд
22:54
Мировые цены на нефть растут
22:42
Путин подписал поправки к закону об обороне
22:33
ФРС США сохранила базовую ставку
22:23
В Копорье нашли захоронения времен Римской империи
22:04
В Петербурге инженеры-изыскатели пытаются взыскать 1 млрд с «Норд—Вест Капитал»
21:52
Трое финнов пострадали в Сайменском канале
21:42
Полузащитник Молло показал средний палец фанатам «Зенита»
21:33
Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах
21:23
Депутата Смехова арестовали на два месяца
21:19
Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей
21:12
Стало известно как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов
21:06
Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины
20:35
«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля
20:07
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
19:45
Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке
19:41
На набережных Петроградской и Выборгской сторон - транспортный коллапс
19:30
Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу
19:27
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
19:17
Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки
19:11
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
18:58
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
18:46
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
18:23
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
18:12
Джеймс Кэмерон хочет переосмыслить «Терминатора» и снять о нем трилогию
18:06
В Петербург идут китайские корабли
17:52
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
17:47
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
17:41
Смольный назвал причины закрытия Заячьего острова в День ВМФ
17:37
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
17:16
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
16:56
«ГАЗель» задымила Купчино
16:52
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
16:48
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
16:36
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
16:33
Глава общественного совета возмутился «голой грудью» Матильды
16:25
Из аптек массово изымают средство против ОРВИ
16:24
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
16:16
Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей
16:07
Финская полиция изъяла крупнейшую в Европе партию поддельных лекарств
16:06
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
16:01
В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа
15:50
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
15:40
БДТ открывает продажу абонементов на первую половину сезона
15:35
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
15:30
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент
15:24
Западную ветку метро Хельсинки до Эспоо откроют к сентябрю
15:21
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
15:19
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
15:00
Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости
14:58
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
14:47
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
14:45
Бизнесмен-беглец Виталий Архангельский признан банкротом
14:28
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
14:15
День ВМФ закроет Петропавловскую крепость и весь Заячий остров
14:14
Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?
14:09
Водителю не удалось проскочить перед поездом на въезде в порт
13:58
За полгода в Петербурге проданы элитные апартаменты на 1,1 миллиарда
13:56
«Фонтанка» вновь возглавила рейтинг самых цитируемых петербургских СМИ
13:46
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
13:36
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
13:26
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
13:23
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
13:15
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
13:10
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
12:50
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
12:40
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
12:39
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
12:35
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
12:21
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
26.07.2017 21:05
17 Комментариев

Дадим своим винтовкам мужские имена

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила устроить «равнополый» призыв в армию. Феминистки с таким равноправием не согласны.
Дадим своим винтовкам мужские имена
Kay Nietfeld/DPA/Picvario/Интерпресс

На деле военный – не такая уж мужская профессия. В марте этого года глава Минобороны Сергей Шойгу поздравлял с 8 марта россиянок, которые служат в армии. Ряды вооруженных сил насчитывают 45 тыс. россиянок, служащих по контракту. Общее число женщин, работающих в армейских столовых или, к примеру, госпиталях,  превысило 326 тысяч. Но попасть в их число действительно могут не все.

За таких как раз и вступилась омбудсмен Москалькова. Она рассказала, что получает много писем от девушек, которые хотят поступить в летное училище, но туда принимают только мужчин. По закону «О воинской обязанности», срочному призыву тоже подлежат только россияне мужского пола.

«Девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки», — сказала 26 июля российский уполномоченный по защите прав человека.

Журналисты [Фонтанки.Офис] спросили у тех, кто борется за женские права, согласны ли они с доводами омбудсмена.

Срочная служба – право или обязанность?

«Сама постановка вопроса странная, ведь женщинам предлагается дать не право, а дополнительную обязанность», – говорит феминистка, координатор проекта «Ребра Евы» Юлия Алимова. – Если женщина хочет, она и сейчас может пойти на службу по контракту. Есть случаи, когда женщин не берут в какие-то войска или летные училища, но взять и в обязательном порядке отправить всех туда – это плохое предложение».
 
Волонтер кризисного центра для женщин Оксана Замойская уверена, что равноправие должно быть во всем. Правда, что касается службы для женщин, то эта служба должна принципиально отличаться от мужской. «Любая женщина, которая хочет сделать военную карьеру, должна иметь право занимать должность в военной иерархии. В армии должны быть отдельные помещения для женщин, туалеты, раздевалки, возможность совмещать материнство со службой», – говорит Оксана Замойская.

На самом деле должности в военной иерархии женщины занимают в России и без содействия омбудсмена. По данным на март 2017 года, в армии служат 12 женщин-полковников, 500 майоров, 552 капитана, 600 лейтенантов. Правда, им, как правило, не приходится бегать с оружием и управлять танками. Подразделения связи, военные вузы, медицинские, продовольственные и вещевые службы – вот армейская женская доля.

Как там в Израиле?

Известный своим всеобщим призывом Израиль к этому делу подходит по-другому. Там служба в войсках обязательна для всех. Разницы между «М» и «Ж» не так уж и много. Принципиально – в сроке службы: у мужчин он составляет три года, у женщин – два.

«Ветеран» ЦАХАЛа Марина Медянцева прошла срочную службу в израильской армии и теперь рассказывает, что дискриминации по половому признаку там точно нет. Просто на большинство должностей девушки не подходят по физической подготовке. Ее служба вообще больше походила на работу: утром приехала в армию, вечером уехала, оружие в руки редко, но дают – на стрельбах. Правда, зачем такая практика России, Марина не понимает.

«Реалии Израиля диктуют такие условия, что необходимо призывать и девушек. Маленькая страна, недружелюбные государства вокруг, каждый солдат ценен. В России населения больше, и такого количества враждебно настроенных соседей нет. На мой взгляд, здесь достаточно профессиональных войск. Люди должны иметь возможность выбора, поэтому контракт – это хорошо», – считает Марина Медянцева.
 
С российскими феминистками послужившей в армии собеседнице интернет-канала [Фонтанка.Офис] тоже есть о чем поспорить. Требования, которые они предъявляют к службе женщин выглядят, по мнению Марины, странно. Например, возможность совмещать военную карьеру и материнство. «Быть мамой маленького ребенка в армии невозможно. В Израиле молодые мамы получают освобождение. Они могут пойти служить позже, когда ребенок подрастет. Если к призывному возрасту у девушки уже есть дети, в армии она не служит», – рассказывает Марина Медянцева.

«Троллинг» от омбудсмена

Кстати, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не впервые поднимает тему службы женщин в армии. Да и сама она человек служивый, правда, служба ее проходила в структурах МВД, где провела 23 года. В 2012-м, занимая пост депутата Госдумы от «Справедливой России», Москалькова предложила на добровольной основе призывать в армию девушек с 18-летнего возраста. Ее идею поддержали в думском комитете по обороне, но потом раскритиковали в «Единой России» и КПРФ.

Президент национального института сексологии, доктор медицинских наук Лев Щеглов считает идею об обязательном или добровольном призыве на срочную службу женщин «безумной». «Зачем? Якобы это неравенство? Послушайте, может быть, омбудсмену лучше заняться неравенством девочек, которые не могут никуда устроиться в райцентрах? Может, надо помогать многодетным семьям? Может, вообще надо больше помогать, и тогда идеи равенства будут лучше восприняты обществом? Я не представляю, чтобы Катя, Валя или Маша были до глубины души возмущены тем, что им не дали надеть кирзовые сапоги. Одна из миллиона желает маршировать. Устроим призыв и загоним их под воинскую обязанность, как юношей? Разумными людьми это даже не обсуждается», – горячится известный психотерапевт и называет заявление Москальковой «троллингом».  

Как женщине попасть в армию?

В опросе на странице «Фонтанки» в социальных сетях инициативу омбудсмена не поддерживают. Почти половина проголосовавших считает, что к равноправию эта идея отношения не имеет, и женщинам в армии делать нечего. Но для тех, кто очень хочет, варианты есть.

Во-первых, женщины в России могут поступить в некоторые из учебных заведений Минобороны. Вместе с дипломом выпускница получит воинское звание. Второй вариант – служба по контракту. Подойдут не все. Главные критерии: возраст от 18 до 40, а также здоровье и физподготовка. Дополнительным плюсом будет специальность, востребованная в вооруженных силах. Чтобы стать солдатом Джейн, надо прийти в пункт отбора, пройти собеседование и сдать нормативы на силу, скорость и выносливость. Если не получилось сходу, то можно прийти на пересдачу через месяц. Если все тесты сданы, нужно собрать все необходимые документы и подать их в военкомат. Там вопрос о пригодности к контрактной службе будут решать на комиссии.

В России особой популярностью у женщин пользуются военно-морские академии в Петербурге и Калининграде, воздушно-десантное училище в Рязани, академия воздушно-космической обороны в Твери, а также столичный Военный университет, который выпускает экономистов, юристов, филологов и дирижеров.

Марина Муратова 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (17)
Holmskiy
26 июля 2017 г. 22:56
Niagara:
Не соглашусь со Щегловым
Я полностью ним согласен.
Holmskiy
26 июля 2017 г. 22:53
Яната: Москалькова будет тогда заместителем министра обороны по женским вопросам.
jenn
26 июля 2017 г. 22:52
Чё-т я припух. У нас на полторы тысячи полка было примерно пятнадцать баб. Сейчас служат 326 тысяч. Это, пардон, армия сколько???
jenn
26 июля 2017 г. 22:50
Знаю, зачем это. Чтобы бабы вместе с мужиками начинали бухать с 23 февраля. Вот, заразам, неймется...
Kim2000
26 июля 2017 г. 22:42
У Москальковой есть более серьезная проблема — полная отмена призывной службы. Вот чем ей надо заниматься. Если отменить призыв, то и проблема с призывом девушек отпадет сама собой. Хочет служить — заключай контракт и служи, но тогда не стони и не рожай. А если не хочешь — то и вопросов нет, дело добровольное.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Депутата Смехова арестовали на два месяца
Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей
Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Из Петербурга на море отправили 36 черепах

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.