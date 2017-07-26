Дадим своим винтовкам мужские имена

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила устроить «равнополый» призыв в армию. Феминистки с таким равноправием не согласны.

На деле военный – не такая уж мужская профессия. В марте этого года глава Минобороны Сергей Шойгу поздравлял с 8 марта россиянок, которые служат в армии. Ряды вооруженных сил насчитывают 45 тыс. россиянок, служащих по контракту. Общее число женщин, работающих в армейских столовых или, к примеру, госпиталях, превысило 326 тысяч. Но попасть в их число действительно могут не все.

За таких как раз и вступилась омбудсмен Москалькова. Она рассказала, что получает много писем от девушек, которые хотят поступить в летное училище, но туда принимают только мужчин. По закону «О воинской обязанности», срочному призыву тоже подлежат только россияне мужского пола.

«Девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки», — сказала 26 июля российский уполномоченный по защите прав человека.

Журналисты [Фонтанки.Офис] спросили у тех, кто борется за женские права, согласны ли они с доводами омбудсмена.

Срочная служба – право или обязанность?

«Сама постановка вопроса странная, ведь женщинам предлагается дать не право, а дополнительную обязанность», – говорит феминистка, координатор проекта «Ребра Евы» Юлия Алимова. – Если женщина хочет, она и сейчас может пойти на службу по контракту. Есть случаи, когда женщин не берут в какие-то войска или летные училища, но взять и в обязательном порядке отправить всех туда – это плохое предложение».



Волонтер кризисного центра для женщин Оксана Замойская уверена, что равноправие должно быть во всем. Правда, что касается службы для женщин, то эта служба должна принципиально отличаться от мужской. «Любая женщина, которая хочет сделать военную карьеру, должна иметь право занимать должность в военной иерархии. В армии должны быть отдельные помещения для женщин, туалеты, раздевалки, возможность совмещать материнство со службой», – говорит Оксана Замойская.

На самом деле должности в военной иерархии женщины занимают в России и без содействия омбудсмена. По данным на март 2017 года, в армии служат 12 женщин-полковников, 500 майоров, 552 капитана, 600 лейтенантов. Правда, им, как правило, не приходится бегать с оружием и управлять танками. Подразделения связи, военные вузы, медицинские, продовольственные и вещевые службы – вот армейская женская доля.

Как там в Израиле?

Известный своим всеобщим призывом Израиль к этому делу подходит по-другому. Там служба в войсках обязательна для всех. Разницы между «М» и «Ж» не так уж и много. Принципиально – в сроке службы: у мужчин он составляет три года, у женщин – два.

«Ветеран» ЦАХАЛа Марина Медянцева прошла срочную службу в израильской армии и теперь рассказывает, что дискриминации по половому признаку там точно нет. Просто на большинство должностей девушки не подходят по физической подготовке. Ее служба вообще больше походила на работу: утром приехала в армию, вечером уехала, оружие в руки редко, но дают – на стрельбах. Правда, зачем такая практика России, Марина не понимает.

«Реалии Израиля диктуют такие условия, что необходимо призывать и девушек. Маленькая страна, недружелюбные государства вокруг, каждый солдат ценен. В России населения больше, и такого количества враждебно настроенных соседей нет. На мой взгляд, здесь достаточно профессиональных войск. Люди должны иметь возможность выбора, поэтому контракт – это хорошо», – считает Марина Медянцева.



С российскими феминистками послужившей в армии собеседнице интернет-канала [Фонтанка.Офис] тоже есть о чем поспорить. Требования, которые они предъявляют к службе женщин выглядят, по мнению Марины, странно. Например, возможность совмещать военную карьеру и материнство. «Быть мамой маленького ребенка в армии невозможно. В Израиле молодые мамы получают освобождение. Они могут пойти служить позже, когда ребенок подрастет. Если к призывному возрасту у девушки уже есть дети, в армии она не служит», – рассказывает Марина Медянцева.

«Троллинг» от омбудсмена

Кстати, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не впервые поднимает тему службы женщин в армии. Да и сама она человек служивый, правда, служба ее проходила в структурах МВД, где провела 23 года. В 2012-м, занимая пост депутата Госдумы от «Справедливой России», Москалькова предложила на добровольной основе призывать в армию девушек с 18-летнего возраста. Ее идею поддержали в думском комитете по обороне, но потом раскритиковали в «Единой России» и КПРФ.

Президент национального института сексологии, доктор медицинских наук Лев Щеглов считает идею об обязательном или добровольном призыве на срочную службу женщин «безумной». «Зачем? Якобы это неравенство? Послушайте, может быть, омбудсмену лучше заняться неравенством девочек, которые не могут никуда устроиться в райцентрах? Может, надо помогать многодетным семьям? Может, вообще надо больше помогать, и тогда идеи равенства будут лучше восприняты обществом? Я не представляю, чтобы Катя, Валя или Маша были до глубины души возмущены тем, что им не дали надеть кирзовые сапоги. Одна из миллиона желает маршировать. Устроим призыв и загоним их под воинскую обязанность, как юношей? Разумными людьми это даже не обсуждается», – горячится известный психотерапевт и называет заявление Москальковой «троллингом».

Как женщине попасть в армию?

В опросе на странице «Фонтанки» в социальных сетях инициативу омбудсмена не поддерживают. Почти половина проголосовавших считает, что к равноправию эта идея отношения не имеет, и женщинам в армии делать нечего. Но для тех, кто очень хочет, варианты есть.

Во-первых, женщины в России могут поступить в некоторые из учебных заведений Минобороны. Вместе с дипломом выпускница получит воинское звание. Второй вариант – служба по контракту. Подойдут не все. Главные критерии: возраст от 18 до 40, а также здоровье и физподготовка. Дополнительным плюсом будет специальность, востребованная в вооруженных силах. Чтобы стать солдатом Джейн, надо прийти в пункт отбора, пройти собеседование и сдать нормативы на силу, скорость и выносливость. Если не получилось сходу, то можно прийти на пересдачу через месяц. Если все тесты сданы, нужно собрать все необходимые документы и подать их в военкомат. Там вопрос о пригодности к контрактной службе будут решать на комиссии.

В России особой популярностью у женщин пользуются военно-морские академии в Петербурге и Калининграде, воздушно-десантное училище в Рязани, академия воздушно-космической обороны в Твери, а также столичный Военный университет, который выпускает экономистов, юристов, филологов и дирижеров.

Марина Муратова