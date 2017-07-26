«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля

Метро продолжает. Ради безопасности плохо станет всем. Что еще нас ждет, а главное зачем, рассказал начальник подземки Владимир Гарюгин.

Взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света. Сигнал из Петербурга может вызвать отключение света в омском санатории и блокировку счетов местного штаба Навального.

В 2012 году Россия и США устроили «перезагрузку» отношений. Теперь нам устраивают перезагрузку санкций. Рассказываем, как и за что наказывать будут.

Поговорили с Марией Алехиной из «Pussy Riot» о ее первой книге. 200 страниц от молебна до выхода из колонии. Заодно узнали, какая литература самая популярная в местах не столь отдаленных.

Обрушителя дома на Каменноостровском отправили под домашний арест. Вот уж точно – муки творчества.

Если у вас есть загранпаспорт, домашний арест при случае вам не дадут. Так произошло с депутатом из Купчино.

У Европейского университета отбирали-отбирали лицензию, а теперь он уже сам просит отобрать ее поскорее. Иначе новую не получить.

В следующем году может подорожать жетон метро. Свои пожелания руководство подземки уже высказало.

Коммунальные платежи в 2018-м тоже подорожают. Ну не подешевеют же.

«Зенит» поехал рвать «Бней-Иегуды». Сегодня команда вылетела в Пулково. Без Смольникова. Кто бы он ни был.