СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества

Следствие намерено проверить финансовую деятельность туроператора «Аэлита-трэвэл», который продавал путевки в детский лагерь «Олимпиум» в Болгарии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Компания привлекла внимание следствия после того, как более 500 детей лишились летнего отдыха на море, а те, кто успел уехать в лагерь, с трудом возвращаются обратно.

Как ранее писала «Фонтанка», сама «Аэлита» объяснила финансовые проблемы и закрытие лагеря для приема тех, кто только собирался туда ехать, смертью владельца здания, в котором разместился «Олимпиум». После этого в офис фирмы на Торжковской улице сначала за возвратом денег, а затем за оформлением заявления на компенсацию по страховке, пошли не сумевшие отправить детей в лагерь родители, которые денег пока так и не увидели. Затем туда пришли те, кто у турфирмы покупал только билеты на самолет и тоже не смог вернуть свои средства — эти родители вызвали на Торжковскую полицию.

Теперь туда придут следователи главного следственного управления, но уже не разговаривать, а изымать «имеющую значение для следствия документацию». Сотрудники правоохранительных органов намерены всесторонне изучить финансовую деятельность «Аэлиты» на предмет «возможного совершения мошеннических действий». После всех мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, «Аэлита» объявила о закрытии бизнеса, объяснив это смертью болгарского партнера, 17 июля. При этом, судя по сайту и информации от родителей, с которыми общалась «Фонтанка», компания отправляла детей как минимум в четыре лагеря в Болгарии и еще в несколько российских. Кроме того, «Аэлита» выступала в качестве авиаперевозчика и даже сообщала у себя на сайте, что продажу билетов на самолеты не прекращает.

Тем менее, улететь из пустеющего лагеря удаётся не без труда. По словам родителей, билеты на оплаченный полгода назад вылет, судя по документам, «Аэлита» приобретает за считанные часы до рейса. Ряд СМИ сообщал, что части отдыхающих и вовсе пока не досталось никаких билетов.