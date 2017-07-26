Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке

Смольный издал распоряжение о подготовке документации по планировке производственной территории завода «Красный Октябрь» на площади Мужества в Петербурге. Ранее сообщалось, что предприятие намерено продать часть земли.

Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре появилось на официальном сайте городского правительства 26 июля. В нём говорится о планировке территории, ограниченной Политехнической улицей, площадью Мужества, проспектом Непокорённых, проектируемым проездом, Кушелевской дорогой и Новороссийской улицей. Всего речь идет примерно о 40,4 гектарах.

Ранее руководство завода заявляло о планах провести перепланировку и модернизацию своих корпусов, освободив в результате часть площадей, порядка 5 гектаров, под продажу.

Завод «Красный Октябрь» на 41,5 % принадлежит миноритарным акционерам, и на 25,5% – АО «РСК «МИГ». Здесь производятся силовые агрегаты для вертолетов «Ми» и «Ка», а также двигатели для самолетов «МиГ» и «Су».