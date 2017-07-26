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27.07.2017 14:21
5 Комментариев

Деньги на ветре

Гражданам России предлагают зарабатывать на метаморфозах погоды, превращая их в электричество. Платить будут сбытовые компании. Петербуржцам нужно уповать не на ветер, а на солнце.
Деньги на ветре
Александр Чиженок/Коммерсантъ

Крутиться в обратную сторону электросчетчики владельцев ветрогенераторов и солнечных батарей может заставить разрешение правительства поставлять энергию другим горожанам. Нововведение позволяет не только сэкономить, но и заработать. В случае с Петербургом ограничителем дохода может стать только мощность оборудования и капризная погода.

Правила продажи в общую электросеть энергии от частных лиц кабинет министров утвердил на прошлой неделе. Граждан уравняли в правах с генерирующими электроэнергию гигантами, такими, как «Ленэнерго», и обязали поставщиков, например «Петербургскую энергосбытовую компанию» и «РКС-энерго», покупать у частников электричество. При этом доходы домашних электростанций налогами облагаться не будут.

Для кого это

Реформа нацелена не на жителей многоэтажек, а на владельцев частных домов и дач с ветрогенераторами и солнечными электростанциями мощностью до 15 кВт. Они смогут передавать в общую сеть излишки энергии от своих генераторов, а когда не живут на даче или в доме, направить её на продажу целиком.

Вопреки распространенному убеждению, солнечная и ветряная электрогенерация не является в России развлечением для буржуев или ноу-хау исключительно для жителей южных солнечных регионов. Ветрогенераторы и солнечные панели устанавливаются как в Забайкалье и на Урале, так и в Ленинградской области. В Петербурге они тоже есть. Часто такая альтернативная энергетика – вынужденная необходимость. Генераторы работают и при небольшом ветре, и без яркого солнца 365 дней в году.

«Средняя стоимость комплекта оборудования для домашней солнечной электростанции составляет от 150 тысяч до 500 тыс рублей, – рассказал «Фонтанке» Нил Саитов, менеджер петербургского магазина Solarelectro. – Люди приходят к нам за солнечными батареями из-за того, что у них есть перебои с электричеством или их дом предлагают подключить к ближайшей ЛЭП за 5 млн рублей».

По его словам, ветрогенераторы в Петербурге и Ленинградской области распространены меньше. Это связано с тем, что скорость ветра в местных широтах не дает выйти на полную мощность, они сложнее и дороже в установке, их надо ставить на открытых площадках, что в условиях частного дома или дачи не всегда возможно. Так что, если их и покупают в Санкт-Петербурге и Ленобласти, то, как правило, в связке с солнечными батареями.

Точное количество домашних электростанций в России никто никогда не считал. Поставки идут через сотни разрозненных дилеров от десятков производителей. По приблизительным подсчетам НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» в стране ежегодно более 3,5 тысячи домохозяйств ставят себе солнечные электрические системы. Домашняя микрогенерация, по оценкам экспертов, стала развиваться последние 10 лет.  Таким образом, по очень грубым подсчетам, можно говорить о почти 35 тыс. домах.

Как это работает

Все солнечные электростанции можно условно разделить на два типа: сетевые и автономные. Первые обходятся владельцам дешевле. По сути это только солнечные элементы, инвертор и кабель. Но работают они только в течение светового дня. Более дорогие автономные системы сохраняют добытое электричество в аккумуляторе.

В зависимости от уровня инсоляции и тарифов, солнечные системы окупаются в среднем за 8 – 18 лет., а срок службы достигает четырех десятилетий. При любом типе электростанции образуются излишки.

«Размеры излишков электроэнергии будут разными даже в двух абсолютно одинаковых домах, – объясняет менеджер Solarelectro Нил Саитов. – В одном могут расходовать 200 кВт/ч, а кому-то и 2000 кВт/ч не будет хватать. Но если говорить в среднем, то в доме в Петербурге, где расходуют от 150 – 200 кВт/ч в месяц и получают энергию от оборудования за 250 – 270 тысяч рублей, владельцы смогут отдавать в электросеть 40-60 кВт/ч».

Законодательно подключиться к общей сети можно и сейчас, но платить за поставленную электроэнергию никто не будет.

«Всего в России известно только два случая – в Калининграде и Зеленограде (Москва), – когда частные потребители смогли договориться с энергосбытовой компанией, чтобы у них, при установке специальных счетчиков, при отдаче энергии в общую сеть, они начинали крутиться в обратную сторону», – рассказал «Фонтанке» директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачев.

Но эти два исключения потребовали очень долгих и сложных индивидуальных согласований. Утвержденные правительством правила – первый шаг к упрощению процедуры. В документе электроэнергия от частников приравнена к обычной генерации от больших компаний. А конечная цена покупки будет зависеть от места, где была получена энергия. Россия в этом смысле разделена на три ценовые зоны.

В европейской части страны с Уралом и Сибирью, цена покупки будет равна той, по которой энергосбытовые компании покупают энергию на рынке, – 1,5 – 2 рубля за 1 кВт/ч. В неценовых зонах оптового рынка — Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке – электроэнергия будет продаваться по тарифу, который устанавливают местные регуляторы.

Третья зона включает территории, где нет единой энергосети. Это в основном Дальний Восток, некоторые районы Сибири и Якутии, куда невыгодно тянуть ЛЭП и где в основном работает дорогая дизельная генерация. Себестоимость 1 кВт/ч здесь варьируется в зависимости от удалённости территории и может составлять от 30 до 100 рублей за 1 кВт/ч. Население, конечно, столько не платит – государство субсидирует разницу. Но продавать здесь электроэнергию можно будет по средним ценам местных энергетиков, ориентировочно около 50 рублей за 1 кВт/ч.

И если в первых двух зонах реформа позволит владельцам ускорить окупаемость микрогенерации, то в замкнутых системах в теории можно будет говорить даже о заработке.

Какие проблемы

Несмотря на определение ценовых зон, сколько реально смогут заработать владельцы домашних электростанций, пока посчитать нельзя. Правительство не определилось с главным — как будет происходить оплата за поставленную электроэнергию: взаимозачетом электричества или же людям будут переводить деньги на счет, как это сейчас работает с крупными поставщиками энергии.

«Мы со своей стороны будем предлагать проработать так называемый взаимозачёт за счёт установки современных типов счётчиков, которые могут работать в обратную сторону. Если вы будете поставлять энергии больше, чем потребляете, то сможете не только сэкономить на оплате электроэнергии, но и компенсировать часть затрат на оплату электроэнергии в будущем», – отметил Усачев.

Чтобы утвердить конкретный способ оплаты, правительству надо еще согласовать правила взаиморасчетов с энергосбытовыми компаниями. Последние настроены достаточно скептически — конкуренция им не нужна.

Как заявила «Фонтанке» руководитель пресс-службы «РКС-энерго» Людмила Лещинская, в целом частники не получат больших преференций и, по оценкам компании, серьезного роста домашней генерации в Ленинградской области не будет. Все упирается в невысокую цену за 1 кВт/ч – 1,9 рубля.

«По нашим оценкам, для окупаемости проекта возобновляемого источника энергии, стоимость электроэнергии должна составлять от 6 рублей за 1 кВт/ч. Поэтому вопрос окупаемости у населения таких проектов может затянуться на десятки лет. Возможно, это нововведение может быть востребовано для изолированных энергорайонов», – сообщила Лещинская.

В то же время повышенная цена энергии при закупках у населения — мировая практика. Так называемый «зеленый тариф», когда электричество закупается в несколько раз дороже, чем у промышленной генерации, существует в США и Европе.

«Экономическая выгода жителей развитых в промышленном отношении стран основывается на том, что их государства стимулируют развитие альтернативной электроэнергетики, – пояснил аналитик «Финам» Алексей Калачев. – В частности, тарифы, по которым жители продают энергию от солнечных батарей в энергосистему, выше, чем тарифы на потребляемую из энергосистемы энергию. В результате получается, что в погожий солнечный день на этом можно даже заработать, Без этих дотаций темпы распространения микрогенерации не были бы такими высокими».

На основании утвержденных правил к январю 2018 года ФАС, Минэнерго и Минэкономики создадут законопроект, а к апрелю будут готовы поставления об упрощенном подключении частников к общей электросети.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
Nike16385
27 июля 2017 г. 17:28
"Себестоимость 1 кВт/ч здесь варьируется в зависимости от удалённости территории и может составлять от 30 до 100 рублей за 1 кВт/ч. Население, конечно, столько не платит – государство субсидирует разницу. Но продавать здесь электроэнергию можно будет по средним ценам местных энергетиков, ориентировочно около 50 рублей за 1 кВт/ч" Вот якутза на этом и нагреется. Будут под видом солнечной и ветряной энергии впаривать государству купленное у него же по льготам электричество! В наших краях остаётся только тормозить счётчик или к соседу подключаться. Хотя в дачных домах можно и к столбу подключиться на халяву..
CaptainBlack
27 июля 2017 г. 16:37
altstadt: Вообще ни разу ни ахинея . Этого закона ждали давно . Что плохого в том , что владелец домашней электростанции может продавать излишки государству . Вопрос как это будет организовано .
altstadt
27 июля 2017 г. 16:24
Это ж надо такую ахинею написать. Эта станция не окупится никогда. Срок службы батареи ок. 10 лет. Цена сейчас на гелевую китайскую батарейку 200Ач— ок.30 тыс. рублей. Панели солнечные, кстати, тоже подвержены "увяданию". И это всё при 30 солнечных днях в году.
jukigor
27 июля 2017 г. 15:34
Петербуржцам нужно уповать не на ветер, а на солнце. — какое в ..опу солнце??? где оно есть? Ветрюган один сплошной...
Shaloon_70
27 июля 2017 г. 14:50
"В то же время повышенная цена энергии при закупках у населения — мировая практика. Так называемый "зеленый тариф", когда электричество закупается в несколько раз дороже, чем у промышленной генерации, существует в США и Европе." Сразу вспомнился эпизод с продажей государству "зеленого" электричества из сериала "Гастролеры" ;)
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