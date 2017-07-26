Деньги на ветре

Гражданам России предлагают зарабатывать на метаморфозах погоды, превращая их в электричество. Платить будут сбытовые компании. Петербуржцам нужно уповать не на ветер, а на солнце.

Крутиться в обратную сторону электросчетчики владельцев ветрогенераторов и солнечных батарей может заставить разрешение правительства поставлять энергию другим горожанам. Нововведение позволяет не только сэкономить, но и заработать. В случае с Петербургом ограничителем дохода может стать только мощность оборудования и капризная погода.

Правила продажи в общую электросеть энергии от частных лиц кабинет министров утвердил на прошлой неделе. Граждан уравняли в правах с генерирующими электроэнергию гигантами, такими, как «Ленэнерго», и обязали поставщиков, например «Петербургскую энергосбытовую компанию» и «РКС-энерго», покупать у частников электричество. При этом доходы домашних электростанций налогами облагаться не будут.

Для кого это

Реформа нацелена не на жителей многоэтажек, а на владельцев частных домов и дач с ветрогенераторами и солнечными электростанциями мощностью до 15 кВт. Они смогут передавать в общую сеть излишки энергии от своих генераторов, а когда не живут на даче или в доме, направить её на продажу целиком.

Вопреки распространенному убеждению, солнечная и ветряная электрогенерация не является в России развлечением для буржуев или ноу-хау исключительно для жителей южных солнечных регионов. Ветрогенераторы и солнечные панели устанавливаются как в Забайкалье и на Урале, так и в Ленинградской области. В Петербурге они тоже есть. Часто такая альтернативная энергетика – вынужденная необходимость. Генераторы работают и при небольшом ветре, и без яркого солнца 365 дней в году.

«Средняя стоимость комплекта оборудования для домашней солнечной электростанции составляет от 150 тысяч до 500 тыс рублей, – рассказал «Фонтанке» Нил Саитов, менеджер петербургского магазина Solarelectro. – Люди приходят к нам за солнечными батареями из-за того, что у них есть перебои с электричеством или их дом предлагают подключить к ближайшей ЛЭП за 5 млн рублей».

По его словам, ветрогенераторы в Петербурге и Ленинградской области распространены меньше. Это связано с тем, что скорость ветра в местных широтах не дает выйти на полную мощность, они сложнее и дороже в установке, их надо ставить на открытых площадках, что в условиях частного дома или дачи не всегда возможно. Так что, если их и покупают в Санкт-Петербурге и Ленобласти, то, как правило, в связке с солнечными батареями.

Точное количество домашних электростанций в России никто никогда не считал. Поставки идут через сотни разрозненных дилеров от десятков производителей. По приблизительным подсчетам НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» в стране ежегодно более 3,5 тысячи домохозяйств ставят себе солнечные электрические системы. Домашняя микрогенерация, по оценкам экспертов, стала развиваться последние 10 лет. Таким образом, по очень грубым подсчетам, можно говорить о почти 35 тыс. домах.

Как это работает

Все солнечные электростанции можно условно разделить на два типа: сетевые и автономные. Первые обходятся владельцам дешевле. По сути это только солнечные элементы, инвертор и кабель. Но работают они только в течение светового дня. Более дорогие автономные системы сохраняют добытое электричество в аккумуляторе.

В зависимости от уровня инсоляции и тарифов, солнечные системы окупаются в среднем за 8 – 18 лет., а срок службы достигает четырех десятилетий. При любом типе электростанции образуются излишки.

«Размеры излишков электроэнергии будут разными даже в двух абсолютно одинаковых домах, – объясняет менеджер Solarelectro Нил Саитов. – В одном могут расходовать 200 кВт/ч, а кому-то и 2000 кВт/ч не будет хватать. Но если говорить в среднем, то в доме в Петербурге, где расходуют от 150 – 200 кВт/ч в месяц и получают энергию от оборудования за 250 – 270 тысяч рублей, владельцы смогут отдавать в электросеть 40-60 кВт/ч».

Законодательно подключиться к общей сети можно и сейчас, но платить за поставленную электроэнергию никто не будет.

«Всего в России известно только два случая – в Калининграде и Зеленограде (Москва), – когда частные потребители смогли договориться с энергосбытовой компанией, чтобы у них, при установке специальных счетчиков, при отдаче энергии в общую сеть, они начинали крутиться в обратную сторону», – рассказал «Фонтанке» директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачев.

Но эти два исключения потребовали очень долгих и сложных индивидуальных согласований. Утвержденные правительством правила – первый шаг к упрощению процедуры. В документе электроэнергия от частников приравнена к обычной генерации от больших компаний. А конечная цена покупки будет зависеть от места, где была получена энергия. Россия в этом смысле разделена на три ценовые зоны.

В европейской части страны с Уралом и Сибирью, цена покупки будет равна той, по которой энергосбытовые компании покупают энергию на рынке, – 1,5 – 2 рубля за 1 кВт/ч. В неценовых зонах оптового рынка — Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке – электроэнергия будет продаваться по тарифу, который устанавливают местные регуляторы.

Третья зона включает территории, где нет единой энергосети. Это в основном Дальний Восток, некоторые районы Сибири и Якутии, куда невыгодно тянуть ЛЭП и где в основном работает дорогая дизельная генерация. Себестоимость 1 кВт/ч здесь варьируется в зависимости от удалённости территории и может составлять от 30 до 100 рублей за 1 кВт/ч. Население, конечно, столько не платит – государство субсидирует разницу. Но продавать здесь электроэнергию можно будет по средним ценам местных энергетиков, ориентировочно около 50 рублей за 1 кВт/ч.

И если в первых двух зонах реформа позволит владельцам ускорить окупаемость микрогенерации, то в замкнутых системах в теории можно будет говорить даже о заработке.

Какие проблемы

Несмотря на определение ценовых зон, сколько реально смогут заработать владельцы домашних электростанций, пока посчитать нельзя. Правительство не определилось с главным — как будет происходить оплата за поставленную электроэнергию: взаимозачетом электричества или же людям будут переводить деньги на счет, как это сейчас работает с крупными поставщиками энергии.

«Мы со своей стороны будем предлагать проработать так называемый взаимозачёт за счёт установки современных типов счётчиков, которые могут работать в обратную сторону. Если вы будете поставлять энергии больше, чем потребляете, то сможете не только сэкономить на оплате электроэнергии, но и компенсировать часть затрат на оплату электроэнергии в будущем», – отметил Усачев.

Чтобы утвердить конкретный способ оплаты, правительству надо еще согласовать правила взаиморасчетов с энергосбытовыми компаниями. Последние настроены достаточно скептически — конкуренция им не нужна.

Как заявила «Фонтанке» руководитель пресс-службы «РКС-энерго» Людмила Лещинская, в целом частники не получат больших преференций и, по оценкам компании, серьезного роста домашней генерации в Ленинградской области не будет. Все упирается в невысокую цену за 1 кВт/ч – 1,9 рубля.

«По нашим оценкам, для окупаемости проекта возобновляемого источника энергии, стоимость электроэнергии должна составлять от 6 рублей за 1 кВт/ч. Поэтому вопрос окупаемости у населения таких проектов может затянуться на десятки лет. Возможно, это нововведение может быть востребовано для изолированных энергорайонов», – сообщила Лещинская.

В то же время повышенная цена энергии при закупках у населения — мировая практика. Так называемый «зеленый тариф», когда электричество закупается в несколько раз дороже, чем у промышленной генерации, существует в США и Европе.

«Экономическая выгода жителей развитых в промышленном отношении стран основывается на том, что их государства стимулируют развитие альтернативной электроэнергетики, – пояснил аналитик «Финам» Алексей Калачев. – В частности, тарифы, по которым жители продают энергию от солнечных батарей в энергосистему, выше, чем тарифы на потребляемую из энергосистемы энергию. В результате получается, что в погожий солнечный день на этом можно даже заработать, Без этих дотаций темпы распространения микрогенерации не были бы такими высокими».

На основании утвержденных правил к январю 2018 года ФАС, Минэнерго и Минэкономики создадут законопроект, а к апрелю будут готовы поставления об упрощенном подключении частников к общей электросети.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»