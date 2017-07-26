Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу

Сделка по переходу полузащитника Эмилиано Ригони из аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» в петербургский «Зенит» близка к завершению.

Как сообщает 26 июля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента 24-летнего игрока Хуана Круса Ольера, его клиент должен прибыть в Петербург в субботу.

Ранее сообщалось, что Ригони подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт. В минувшем сезоне он сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.