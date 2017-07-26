Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию

Окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования в составе Донбасса и регионов Украины не приняты. Об этом сегодня, 26 июля, заявил глава не признанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Окончательные решения еще не приняты, но самое главное – дискуссия будет продолжена», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление Захарченко.

«Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины», – пояснил политик.

По его словам, идея создания нового государства получила неоднозначные отклики. В частности, разнятся мнения относительно расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

Ранее в июле в Донецке была представлена инициатива создания нового государственного образования, которое могло бы включить территории Донбасса и регионов Украины.