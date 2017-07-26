Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини рассказал о своих ожиданиях от первой еврокубковой игры в сезоне против израильской команды «Бней-Иегуда».

«То, что первая игра проходит на выезде, имеет небольшое значение. Как я уже говорил раньше, в начале сезона все игры сложны, поскольку футболисты еще не достигли максимальных физических кондиций, еще не полностью чувствуют игру. У соперника мы никого в отдельности не выделяли. Настраиваем команду на матч в целом. У нас две игры в противостоянии, так что нужно двигаться шаг за шагом.

Главные задачи на завтра — сыграть хорошо на протяжении 90 минут и уважительно относиться к сопернику. Это две задачи, которые должна выполнять каждая команда. Мы знаем, насколько опасна команда «Бней-Иегуда». Завтра на поле выйдут сильнейшие игроки», – цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Первый матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг, 27 июля, начало в 20:30 мск. Напомним, ранее израильский клуб по просьбе петербуржцев согласился перенести первый матч отборочного этапа Лиги Европы с «Зенитом» в Израиль. Ответная встреча 3 августа пройдет в Петербурге.