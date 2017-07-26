Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного

Глава России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку с мобильного телефона на экстренный номер 112. Сейчас это запрещено на законодательном уровне.

Как сообщает RNS со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил 26 июля в ходе встречи в Петрозаводске с представителями социальных некоммерческих и благотворительных организаций.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал президенту, что на данный момент поиск пропавших людей таким образом не разрешен на законодательном уровне. «Есть пилотный проект, но пока он не работает», — добавил Сергеев.

По его мнению, достаточным основанием для отслеживания геоположения гражданина России в таких случаях может стать обращение родственников в правоохранительные органы.

«Проработаем обязательно…Что касается такого разрешения, об этом мы отдельно поговорим, если есть хоть какие-то запреты, они будут сняты», — пообещал президент.