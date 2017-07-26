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26.07.2017 18:58

Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей

Президент России сообщил, что власти России готовы направить значительное финансирование на поддержку социальных проектов, которые направлены на трудоустройство молодых мам. Ни возраст, в течение которого женщины считаются молодыми матерями, ни сроки Владимир Путин не уточнил.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС, президент сделал заявление 26 июля на встрече с представителями социально ориентированных НКО и благотворительных фондов в Петрозаводске, отвечая на выступление директора фонда «Дорога в жизнь» Олеси Кашаевой. Её организация помогает молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес.

Она обратилась к Владимиру Путину с просьбой закрепить статус социального предпринимательства, который, по мнению президента, будет закреплён осенью. Путин отметил, что среди мер закрепления достигнутого в предыдущие годы демографического успеха государство рассматривает возможность трудоустройства для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 года и более.

По словам президента, власти будут оказывать социальным предпринимателям помощь и стимулировать появление аналогичных структур по стране в целом с помощью механизма софинансирования.


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