Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук в социальной сети, информацию подтвердил украинский телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Как сообщает издание, причиной утраты гражданства послужили недостоверные сведения, указанные в анкете: якобы Саакашвили указал, что не находится под следствием ни на Украине, ни в какой-либо другой стране, в то время как он был заочно арестован в Грузии.

Позже информацию подтвердили и в миграционной службе. Причина решения не уточняется прямо, однако формулировка ведомства подтверждает информацию СМИ:

«Основания для потери гражданства Украины перечислены в ст. 19 закона Украины «О гражданстве Украины». К таким основаниям, в частности, относятся добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, или приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления недостоверных сведений или фальшивых документов», – говорится на сайте ГМСУ.

Гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили было предоставлено указом президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года, в тот же день Саакашвили был назначен главой Одесской ОГА. С поста главы администрации Одесской области Саакашвили ушёл в отставку 7 ноября 2016 года, заявив, что «устал от постоянного обмана и коррупции».

Отметим, ранее сегодня стало известно о том, что совет безопасности Украины расследует факт государственной измены президента страны Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил бывший замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин, пояснив, что «Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику «Рошен» финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины».