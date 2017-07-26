Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
Смольнинский районный суд проводит заседание по избранию меры пресечения депутату МО «Купчино» Александру Смехову в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало следствие.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», следователь Ерохина обратила внимание на необходимость закрыть процесс от журналистов и слушателей, так как это может способствовать разглашению тайны следствия, которое не окончено.
Напомним, 24 июля оперативники задержали Смехова во время получения от бизнесмена 150 тыс. евро. До этого он получил от него 60 млн рублей. За эти средства он пообещал решить вопрос о восстановлении разрешения на строительство в трёх инстанциях арбитражного суда. В следственном комитете решили, что в реальности исполнить обещанное он не мог, и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Справка:
Александр Смехов стал муниципальном депутатом в 2014 году, выиграв выборы как самовыдвиженец. В качестве основного места работы в информации для избиркома он тогда указал ООО «СлавСтройИнвест». В 2016 году вместе с партией «Парзас» (была создана для того, чтобы отнимать голоса у оппозиционной «Парнас») пытался избраться в депутаты ЗакСа, однако не прошел регистрацию. В официальной декларации указывал, что является генеральным директором ООО «Регион-Строй». По данным «Фонтанки», во время кампании Смехову помогали члены и сторонники «Единой России».