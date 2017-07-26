В Петербург идут китайские корабли

Эсминец «Хэйфэй» и фрегат «Юньчен» будут присутствовать на праздновании Дня ВМФ России в Петербурге. Для визита в Северную столицу они досрочно ушли с учений в Балтийском море.

Согласно открытым данным, два китайских корабля и сопровождающее их вспомогательное судно прибудут в петербургский порт около часа дня 27 июля. Судно «Ломаху» останется на подходах к городу, а «Хэйфэй» и «Юньчен» в 14:30 должны встать у причала на набережной Лейтенанта Шмидта бортами друг к другу.

Корабли с 21 июля участвовали в двусторонних военно-морских маневрах «Морское взаимодействие-2017» в Калининградской области. Учения должны были закончиться . В пресс-службе Балтийского флота «Фонтанке» объяснили, что официальная дата окончания учений 28 июля, на деле же корабли уже 26-го числа ушли из Балтийска. «Корабли будут участниками праздничной программы, в параде они не участвуют», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в этом году российско-китайские морские учения, в частности появление в Балтийском проливе боевых кораблей из Поднебесной, вызвали беспокойство у НАТО. Глава альянса заявлял, что будет внимательно следить за ходом маневров.

Иностранные корабли, по информации из открытых источников, не заходили в Петербург с 2013 года, когда в международном военно-морском салоне участвовали нидерландский фрегат «Эвертсен», гидрографическое судно ВМС Польши «Арктовский» и голландская дизель-электрическая подводная лодка «Долфин».

В воскресенье, 30 июля, в Петербурге и Кронштадте пройдет парад в честь Дня ВМФ. В нем примут участие 60 кораблей и подводных лодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии, а также авиация Тихоокеанского флота. В честь праздника в город приедет президент Владимир Путин. Крупнейший отечественный неавианосный ударный боевой корабль – флагман Северного флота ракетный атомный крейсер «Петр Великий» – и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» уже встали на рейд в Кронштадте.