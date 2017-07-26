Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца

Василеостровский районный суд Петербурга 26 июля избрал меру пресечения для Станислава Румянцева в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в виде парковочного места в обмен на договор аренды между УФССП по Ленобласти и бизнес-центром «Сенатор».

Как сообщает пресс-служба горсуда, прокурор выступал против удовлетворения ходатайства. По его мнению, «доводы следователя основаны на предположениях». Несмотря на его просьбу избрать меру, не связанную с лишением свободы, суд заключил Румянцева под стражу до 20 сентября.

Напомним, заместитель главы Управления Федеральной службы судебных приставов Ленинградской области был задержан 21 июля оперативниками отдела «М» Федеральной службы безопасности. В материалах дела речь идет о площадях в бизнес-центре «Сенатор» на Большом проспекте Васильевского острова, 80. Именно там работают областные приставы, и якобы за договор аренды Румянцев потребовал у владельцев здания предоставить ему бесплатно парковочные места. Следствие насчитало, что, пользуясь ими, за год с весны 2016-го пристав недоплатил 255 тыс. рублей, которые и предъявлены ему как взятка по части пятой 290-й статьи УК РФ.