Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта

Следственный комитет Петербурга ходатайствует об аресте депутата муниципалитета «Купчино» Александра Смехова по делу о покушении на мошенничество из-за действующего загранпаспорта и потенциальной болтливости.

Как стало известно «Фонтанке», представитель Следственного комитета доставил ходатайство в Смольнинский суд 26 июля. По версии следствия, Смехов получил 10 млн рублей от бизнесмена за восстановление разрешения на строительство через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Воспользоваться деньгами депутат не успел.

Ходатайство об аресте подписано старшим следователем управления по особо важным делам Ерохиной. По её мнению, депутат недостоин даже домашнего ареста из-за действующего заграничного паспорта и проживания не по адресу регистрации.

«В связи с чем есть основания полагать, что во избежание уголовной ответственности и наказания за преступление Смехов может скрыться от органов предварительного следствия и суда», – намерен сегодня зачитать в суде представитель СК.

Также в следствии не уверены в благонадежности народного избранника и его умении держать язык за зубами. Предполагается, что Смехов совершил преступление совместно с неустановленными лицами.

«Находясь на свободе, он может сообщить им сведения, ставшие ему известными в ходе предварительного следствия, а также оказать содействие в противодействии органам следствия и согласовании общей защитной версии», – пришла к выводу следователь.

Как следует из материалов уголовного дела, Смехов действительно обладает информацией о расследовании. К ней он был допущен во время длительного допроса, который проводился в довольно необычное время – с пяти до девяти утра 25 июля.

Сегодня, 26 июля, депутату предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Заседание по мере пресечения планируется провести вечером.