Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России

США с начала года выполнили более 130 разведывательных полетов у южных границ России.

По информации RNS, об этом 26 июля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ.Так, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолётов тактической авиации Соединённых Штатов и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полётов у наших южных рубежей», — сказал Шойгу.

По словам министра, в таких условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания и повышать боевые возможности Южного военного округа.

«Одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в Южном военном округе в марте текущего года общевойсковой армии. Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики», – сказал Шойгу.

Он добавил, что обеспечение безопасности на юго-западном стратегическом направлении будет оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил.