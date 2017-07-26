Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам

Еще
20:38 26.07.2017
Пришлите свою новость!
20:35
«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля
20:07
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
19:45
Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке
19:41
На набережных Петроградской и Выборгской сторон - транспортный коллапс
19:30
Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу
19:27
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
19:17
Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки
19:11
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
18:58
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
18:46
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
18:23
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
18:12
Джеймс Кэмерон хочет переосмыслить «Терминатора» и снять о нем трилогию
18:06
В Петербург идут китайские корабли
17:52
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
17:47
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
17:41
Смольный назвал причины закрытия Заячьего острова в День ВМФ
17:37
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
17:16
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
16:56
«ГАЗель» задымила Купчино
16:52
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
16:48
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
16:36
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
16:33
Глава общественного совета возмутился «голой грудью» Матильды
16:25
Из аптек массово изымают средство против ОРВИ
16:24
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
16:16
Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей
16:07
Финская полиция изъяла крупнейшую в Европе партию поддельных лекарств
16:06
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
16:01
В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа
15:50
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
15:40
БДТ открывает продажу абонементов на первую половину сезона
15:35
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
15:30
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент
15:24
Западную ветку метро Хельсинки до Эспоо откроют к сентябрю
15:21
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
15:19
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
15:00
Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости
14:58
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
14:47
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
14:45
Бизнесмен-беглец Виталий Архангельский признан банкротом
14:28
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
14:15
День ВМФ закроет Петропавловскую крепость и весь Заячий остров
14:09
Водителю не удалось проскочить перед поездом на въезде в порт
13:58
За полгода в Петербурге проданы элитные апартаменты на 1,1 миллиарда
13:56
«Фонтанка» вновь возглавила рейтинг самых цитируемых петербургских СМИ
13:46
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
13:36
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
13:26
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
13:23
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
13:15
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
13:10
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
12:50
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
12:40
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
12:39
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
12:35
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
12:21
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
12:08
В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке
12:03
ДТП с мотоциклистом на Кантемировской «нарисовало» на карте пробок «квадраты ада»
11:59
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
11:50
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
11:40
Мать юной петербурженки заявила, что дочь соблазнил бизнесмен
11:34
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
11:27
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
11:23
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
11:18
Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое
11:16
«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова
11:10
Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры
11:09
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
10:58
Петербуржец пристрелил жену из ружья
10:46
Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
26.07.2017 17:52
0 Комментариев

Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам

Обыденная сибирская история с отключением за долги местного санатория неожиданно обернулась целым скандалом, с семейной подоплекой и активистами Алексея Навального в комплекте. За рубильник дернут в Омске, но команду дают в Петербурге.
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
rassvet-omsk.ru

Название омского санатория «Рассвет», который находится на берегу Иртыша, зазвучало в федеральной повестке недавно. «Новая газета» 24 июня рассказала, что счета главврача учреждения Нателы Полежаевой в Сбербанке оказались заблокированы после того, как она сдала помещение под встречу волонтеров штаба Алексея Навального. Причина — подозрения в «отмывании денег, полученных преступным путем» и «финансировании терроризма». Для самой Полежаевой это стало еще одним эпизодом в многолетнем конфликте с местными властями, хотя раньше ее с ними связывали семейные узы. Следующим ударом может стать отключение санатория от электричества. Сделать это намерен местный монополист «Омская энергосбытовая компания». Это «внучка» «Петербургской сбытовой компании», которая утверждает, что никакой политики здесь нет и вместе с санаторием от сети отключат несколько десятков других должников.

Речь не только о санатории, но и о поликлинике. Работала она с 1953 года при главном предприятии города – Омском нефтезаводе, а как отдельное юрлицо была оформлена в 2003 году ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ». Когда «Сибнефть» в 2005 году сама поменяла собственников, учреждение переименовали в ЧУЗ «Поликлиника ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Главврачом изначально являлась Натела Полежаева. Она же руководила санаторием «Рассвет», который также более 40 лет обслуживал работников предприятия во всех его формах. В лучшие времена через санаторий проходили около 7 тысяч человек в год, одномоментно в нем пребывало до 350 человек. Половина из них приходилась на местных нефтяников.

Впрочем, принципиально выступление Нателы Полежаевой еще в одной ипостаси: много лет она была замужем за старшим сыном Леонида Полежаева — бессменного губернатора Омской области в 1991–2012 гг. В 2013 году супруги развелись. Натела Полежаева не скрывает, что с этого момента и начались проблемы. «Это был прекрасный процветающий бизнес, – говорит Полежаева, – но после того, как я перестала быть членом семьи, мне стали отрезать все контракты. Сократили втрое объем ОМС. Завод полностью прекратил контракты, а в поликлинике демонтировал свое оборудование, пришлось все восстанавливать самостоятельно».

«Рассвет» много лет выигрывал конкурс на «организацию санаторно-курортного лечения работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». «В 2014 году заявка санатория снова была признана лучшей, – говорит Полежаева. – После этого безлотовый отбор просто отменили. Это поставило санаторий «Рассвет» на уровень финансового краха».

Объем ОМС в прошлом году составлял 45 млн рублей, в 2017-м — 17 млн. По словам Полежаевой, количество случаев осталось прежним, а стоимость одного дня сократили с 1700 до 700 рублей, так что работать приходится в убыток. Кроме того, закрыли программы по лечению беременных женщин и реабилитации тяжелых инвалидов. На федеральные заказы выйти не удается, на местные предприятия тоже. В санатории не больше 50 человек, так что выживают учреждения за счет коммерческих групп — из Ханты-Мансийска, Якутии, Казахстана.

В этой ситуации Нателе Полежаевой не хватало только политического контекста — и он появился. Экологические митинги свели ее с омскими «яблочниками». В итоге партия выдвинула Полежаеву кандидатом в горсовет. В середине июня активисты Алексея Навального обратились к ней с просьбой предоставить помещение под встречи. Еще раньше широкий круг интересов бывшей невестки губернатора сделал ее владелицей омского ТОП-театра. Его-то она и сдала в аренду оппозиционерам за 15 тысяч рублей. После этого случилась некрасивая история со Сбербанком. От кредитной организации комментария редакция не дождалась, а сама Полежаева особого значения этой ситуации не придает. 

Вот здесь-то и началась вторая, скорее всего, заключительная серия взаимоотношений «Рассвета» с «Петербургской сбытовой компанией». Вторая потому, что отключить электричество учреждению собирались еще в марте 2017 года. ПСК является гарантирующим поставщиком электроэнергии для Петербурга, Ленобласти и — через региональную «внучку» – Омской области. По данным компании, задолженность образовалась еще в начале 2016 года, после чего последовали иски и ограничение потребления энергии. 6 раз должник отправлял гарантийные письма, однако обязательства по ним целиком не выполнял. К началу 2017 года долги выросли до 2,7 млн, «Омская энергосбытовая компания» занесла руку над рубильником в марте. «В апреле 2017 года в связи с поступлением очередного гарантийного письма расторжение договора было отменено, – говорят в ПСК. – Обязательства по письму также не были полностью исполнены». Компания собирается с 1 августа отключить электричество, благо долг составляет 2,6 млн рублей.

Полежаева благодарна петербургским сбытовикам за апрельскую отсрочку, но в их новых претензиях видит политическую подоплеку. Письмо от сбытовиков пришло сразу после того, как стало известно о ее выдвижении от «Яблока». Действия компании, по мнению Полежаевой, нелогичны с коммерческой точки зрения. «В марте был трехмиллионный долг, мы заплатили с тех пор порядка 2,3 млн, сейчас задолженность сократилась, – объясняет она. – Я понимаю, если бы мы не гасили долги, но мы же работаем, сумма уменьшается. А выручка за второй квартал резко выросла». В связи с этим было направлено очередное письмо с просьбой не расторгать договор и дать отсрочку до октября.

В ПСК не хотят слышать ни о каком политическом подтексте, и исключительный статус Полежаевой или «Рассвета» компания отрицает: «В течение июля и августа свыше 90 юридических лиц г. Омска и Омской области будут отключены от электроснабжения в связи с отсутствием оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. В первом полугодии 2017 года было расторгнуто 3 договора с юридическими лицами из-за долгов за электроэнергию».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Новое ректорское дело
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Из Петербурга на море отправили 36 черепах

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.