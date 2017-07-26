Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам

Обыденная сибирская история с отключением за долги местного санатория неожиданно обернулась целым скандалом, с семейной подоплекой и активистами Алексея Навального в комплекте. За рубильник дернут в Омске, но команду дают в Петербурге.

Название омского санатория «Рассвет», который находится на берегу Иртыша, зазвучало в федеральной повестке недавно. «Новая газета» 24 июня рассказала, что счета главврача учреждения Нателы Полежаевой в Сбербанке оказались заблокированы после того, как она сдала помещение под встречу волонтеров штаба Алексея Навального. Причина — подозрения в «отмывании денег, полученных преступным путем» и «финансировании терроризма». Для самой Полежаевой это стало еще одним эпизодом в многолетнем конфликте с местными властями, хотя раньше ее с ними связывали семейные узы. Следующим ударом может стать отключение санатория от электричества. Сделать это намерен местный монополист «Омская энергосбытовая компания». Это «внучка» «Петербургской сбытовой компании», которая утверждает, что никакой политики здесь нет и вместе с санаторием от сети отключат несколько десятков других должников.

Речь не только о санатории, но и о поликлинике. Работала она с 1953 года при главном предприятии города – Омском нефтезаводе, а как отдельное юрлицо была оформлена в 2003 году ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ». Когда «Сибнефть» в 2005 году сама поменяла собственников, учреждение переименовали в ЧУЗ «Поликлиника ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Главврачом изначально являлась Натела Полежаева. Она же руководила санаторием «Рассвет», который также более 40 лет обслуживал работников предприятия во всех его формах. В лучшие времена через санаторий проходили около 7 тысяч человек в год, одномоментно в нем пребывало до 350 человек. Половина из них приходилась на местных нефтяников.

Впрочем, принципиально выступление Нателы Полежаевой еще в одной ипостаси: много лет она была замужем за старшим сыном Леонида Полежаева — бессменного губернатора Омской области в 1991–2012 гг. В 2013 году супруги развелись. Натела Полежаева не скрывает, что с этого момента и начались проблемы. «Это был прекрасный процветающий бизнес, – говорит Полежаева, – но после того, как я перестала быть членом семьи, мне стали отрезать все контракты. Сократили втрое объем ОМС. Завод полностью прекратил контракты, а в поликлинике демонтировал свое оборудование, пришлось все восстанавливать самостоятельно».

«Рассвет» много лет выигрывал конкурс на «организацию санаторно-курортного лечения работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». «В 2014 году заявка санатория снова была признана лучшей, – говорит Полежаева. – После этого безлотовый отбор просто отменили. Это поставило санаторий «Рассвет» на уровень финансового краха».

Объем ОМС в прошлом году составлял 45 млн рублей, в 2017-м — 17 млн. По словам Полежаевой, количество случаев осталось прежним, а стоимость одного дня сократили с 1700 до 700 рублей, так что работать приходится в убыток. Кроме того, закрыли программы по лечению беременных женщин и реабилитации тяжелых инвалидов. На федеральные заказы выйти не удается, на местные предприятия тоже. В санатории не больше 50 человек, так что выживают учреждения за счет коммерческих групп — из Ханты-Мансийска, Якутии, Казахстана.

В этой ситуации Нателе Полежаевой не хватало только политического контекста — и он появился. Экологические митинги свели ее с омскими «яблочниками». В итоге партия выдвинула Полежаеву кандидатом в горсовет. В середине июня активисты Алексея Навального обратились к ней с просьбой предоставить помещение под встречи. Еще раньше широкий круг интересов бывшей невестки губернатора сделал ее владелицей омского ТОП-театра. Его-то она и сдала в аренду оппозиционерам за 15 тысяч рублей. После этого случилась некрасивая история со Сбербанком. От кредитной организации комментария редакция не дождалась, а сама Полежаева особого значения этой ситуации не придает.

Вот здесь-то и началась вторая, скорее всего, заключительная серия взаимоотношений «Рассвета» с «Петербургской сбытовой компанией». Вторая потому, что отключить электричество учреждению собирались еще в марте 2017 года. ПСК является гарантирующим поставщиком электроэнергии для Петербурга, Ленобласти и — через региональную «внучку» – Омской области. По данным компании, задолженность образовалась еще в начале 2016 года, после чего последовали иски и ограничение потребления энергии. 6 раз должник отправлял гарантийные письма, однако обязательства по ним целиком не выполнял. К началу 2017 года долги выросли до 2,7 млн, «Омская энергосбытовая компания» занесла руку над рубильником в марте. «В апреле 2017 года в связи с поступлением очередного гарантийного письма расторжение договора было отменено, – говорят в ПСК. – Обязательства по письму также не были полностью исполнены». Компания собирается с 1 августа отключить электричество, благо долг составляет 2,6 млн рублей.

Полежаева благодарна петербургским сбытовикам за апрельскую отсрочку, но в их новых претензиях видит политическую подоплеку. Письмо от сбытовиков пришло сразу после того, как стало известно о ее выдвижении от «Яблока». Действия компании, по мнению Полежаевой, нелогичны с коммерческой точки зрения. «В марте был трехмиллионный долг, мы заплатили с тех пор порядка 2,3 млн, сейчас задолженность сократилась, – объясняет она. – Я понимаю, если бы мы не гасили долги, но мы же работаем, сумма уменьшается. А выручка за второй квартал резко выросла». В связи с этим было направлено очередное письмо с просьбой не расторгать договор и дать отсрочку до октября.

В ПСК не хотят слышать ни о каком политическом подтексте, и исключительный статус Полежаевой или «Рассвета» компания отрицает: «В течение июля и августа свыше 90 юридических лиц г. Омска и Омской области будут отключены от электроснабжения в связи с отсутствием оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. В первом полугодии 2017 года было расторгнуто 3 договора с юридическими лицами из-за долгов за электроэнергию».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»