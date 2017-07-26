Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился

Майские и июньские холода перестали разгонять инфляцию, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как передает РБК, в середине июля рост цен на большинство видов фруктов и овощей приостановился. За неделю с 11 по 17 июля подорожали только огурцы (+1,3%), лук (+1,1%) и яблоки (+0,4%). При этом капуста подешевела сразу на 15,5%, картофель — на 6,6%, а помидоры — на 5,7%, благодаря чему цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 1,7%.

Максим Орешкин ранее выражал надежду на то, что «резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться» и уже в августе 2017 года в России может быть зафиксирована дефляция.