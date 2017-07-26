Места, которых нет

На новом стадионе пропали места и даже целые ряды: у покупателей абонементов продолжаются приключения. В новом сюжете разбиралась "Фонтанка".

Приключения болельщиков «Зенита» продолжаются. Только затихла история с толпами фанатов, штурмующими клиентский офис клуба на Добролюбова, как появилась новая проблема. Возникла она во время первого домашнего матча «Зенита» в сезоне 22 июля против «Рубина». Десятки болельщиков, многие из которых с таким трудом получили заветные абонементы и билеты, пройдя к своим местам, обнаружили, что этих мест просто не существует.

«Фонтанка» доподлинно знает минимум о двух десятках подобных случаев. Но, судя по рассказам болельщиков в соцсетях, масштаб проблемы в разы больше, и можно говорить о нескольких сотнях исчезнувших мест. На стадионе пропали как отдельные места, так и целые ряды.

– Продлевали абонементы, взяли на сектор А207, 11-й ряд, 16, 17, 18-е места, и при посещении матча против «Рубина» обнаружилось, что места заканчиваются на 15-м месте, – рассказал Евгений. – Дальше идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места. Когда же будет игра со «Спартаком», не факт, что нам будет куда пересесть. В понедельник я позвонил в клуб. Там мне сказали: составьте официальную жалобу в произвольной форме на сайте «Зенита». Я все сделал, но за два дня мне никто так и не ответил. Поехал сам в клиентский офис на Добролюбова. Там поменяли абонементы на другие места в этом же секторе. Так что будем надеяться, что это была единственная неприятность.



"Абонемент на «Зенит» стоит дорого, но главное в том, что места, указанного в абонементе, на стадионе нет, – пишет нам Мансур. – У меня место 17, а в ряду всего 16 мест. И я был не один такой. Были абонементы и билеты проданы и на 17, и на 18 места. Третий день звоню в клиентский отдел, отправил электронное письмо – и ни ответа, ни привета. Ладно, строить не могут, но и продать не умеют".

В «Зените» к ситуации отнеслись с пониманием и без проблем, как правило, меняют бракованные абонементы. Единственное – для этого лучше все-таки не звонить и не писать, а дойти до клиентского офиса на Добролюбова. Неудобно, но другого выхода пока нет.

Виноват в сложившейся ситуации Кубок конфедераций. На фотографии, присланной Евгением, действительно видно, что в бетонном полу есть отверстия, на которых, похоже, когда-то крепились кресла. Как объяснили нам в «Зените», при подготовке к Кубку конфедераций их демонтировали для установки дополнительного оборудования.

Как стало известно «Фонтанке», изменением конфигурации стадиона «Санкт-Петербург» перед Кубком конфедераций занималась Автономная некоммерческая организация «Арена-2018», созданная автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет «Россия-2018» и Министерством спорта Российской Федерации в мае 2012 года. Это объясняет и тот факт, что в ходе Кубка конфедераций не было выявлено ни одного случая, когда покупатель билета остался без места. Однако предупредить о демонтированных местах «Зенит», который уже по ходу Кубка конфедераций начал продажу абонементов, АНО «Арена-2018» и организаторы Кубка почему-то забыли. От комментариев они отказались, сославшись на занятость руководства. «Зенит» же из-за особенностей договора на аренду стадиона с городом получил доступ на арену буквально накануне матча с «Рубином», все это время продолжая продавать билеты и абонементы по схеме, оставшейся со времен тестовых матчей в апреле-мае. И только накануне игры клуб обнаружил исчезновение более 100 мест, но было уже поздно.

– На текущий момент эта проблема полностью устранена, – комментирует ситуацию коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин. – Причина расхождений в том, что в период проведения матчей Кубка конфедераций часть мест, предусмотренных проектом стадиона, была демонтирована. На сегодняшний день клуб использует стадион на условиях поматчевой аренды. По этой причине мы не смогли полностью исправить проблему за короткий промежуток подготовки к матчу, когда получили доступ на стадион и были вынуждены пересаживать несколько десятков болельщиков на свободные места. Естественно, зрительские места были предоставлены всем.

– Какая-то дополнительная компенсация их ожидает?

– Хотя, как я сказал, места нашлись для всех, мы готовы вернуть стоимость билета тем болельщикам, кто пришел на матч и не нашел своего места. Кроме того, дополнительно дарим пригласительный билет на ближайший матч Лиги Европы.

Вернут ли демонтированные кресла, в клубе затруднились ответить. С учетом того, что стадиону предстоит принять еще чемпионат мира в 2018 году, вряд ли. Нашу догадку подтвердили в комитете по спорту Петербурга.

– В связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года, а также в целях обеспечения трансляций матчей РФПЛ часть этой инфраструктуры сохранена, – заявила заместитель председателя спорткомитета Наталия Сафонова. – Изменение схемы расстановки камер, конфигурации мест для прессы и установка кресел на трибунах в проектное положение планируются после завершения чемпионата.

Тем временем «Зенит» открыл продажу на ответную игру отборочного этапа Лиги Европы с «Бней-Иегуда» 3 августа. В схемах стадиона почти все указанные выше несуществующие места присутствуют, но с пометкой «занято» (это естественно, ведь они были выкуплены), что, впрочем, не гарантирует, что в других секторах места-фантомы для продажи не остались. Не гарантирует вам наличие места и замена бракованного абонемента на новый.

– Мы выкупили в онлайне сектор С110, 12-й ряд, 17-е и 18-е места, – рассказывает свою увлекательную историю Александр. – Получить абонемент сразу не смогли: очереди у касс, работа, все дела. Решили подождать неделю, думали, что успокоится, но не успокоилось. Говорили, что всем выкупившим абонементы онлайн пришлют бесплатный билет на матч с «Рубином», но нам они не пришли. Тогда мы решили просто купить самые дешевые билеты, по ним пройти на стадион, а там уже занять свои места по абонементам. Когда мы пришли, наших мест не оказалось. После кресла №16 идет бетонная ступенька, и все. Ну мы сели просто на свободные места. Но это еще не вся история. Потом мы поехали в клуб, чтобы поменять абонементы. Все прошло хорошо, работники клуба были вежливы, извинились и без проблем нам поменяли места. И вот у меня в руках сейчас новый абонемент: сектор С110, ряд 14, место 16. Но я нашел в Интернете картинку этого сектора, судя по которой, этого места также не существует. Весной я был на матче «Зенит» – «Урал». У меня был этот же сектор, 18-й ряд, 16-е место, и тогда оно существовало. Сплошной анекдот. Думаю, что клуб решил немного расширить центральный сектор, сбив тем самым нумерацию. Но информация эта до касс, видимо, не дошла. Пойдем менять в третий раз. Если сначала мы ко всей этой ситуации относились с улыбкой, то сейчас это начинает уже напрягать. Уверен, что проблему мы решим, но, скорее всего, на те места, на которые мы хотели, мы уже с другом не попадем. 10 июля мы послали клубу деньги (17 100 рублей), но уже две недели мы не можем получить свои абонементы. А места-то раскупаются. На «Спартак» сейчас начнутся продажи одноразовых билетов, и вряд ли мы вообще уже купим что-то нормальное.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»