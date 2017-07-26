«ГАЗель» задымила Купчино

Автомобильный пожар тушили днем 26 июля на Загребском бульваре. Там посреди дороги сгорела «ГАЗель». Движение транспорта на время тушения перекрывали.

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