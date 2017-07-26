Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России

Если проект удастся претворить в жизнь, то пить и курить россияне станут меньше, а заниматься спортом — больше. Работа начинается уже в июле.

Как сообщает RNS, президиум совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья») 26 июля. «Фонтанка» уже писала о том, какие меры планируется предпринять для его осуществления. Ограничения касаются сигарет, вейпов и фастфуда. Также возможно, что по выходным в стране не будут торговать алкоголем.

В рамках проекта предполагается снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году, а потребление алкогольной продукции на душу населения с 10 литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до 8 литров в 2025 году. Также предполагается увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году.

В департаменте проектной деятельности правительства пояснили, что «основные цели приоритетного проекта — увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году». Срок реализации проекта: с июля 2017-го по 2025 год.