Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
Петербургский Европейский университет обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании образовательной лицензии. Об этом сообщила пресс-служба вуза 26 июля.
Университет подаст документы на получение новой лицензии после того, как текущая будет отозвана и в реестре надзорного ведомства появится соответствующая запись.
Вуз неоднократно пытался в судебном порядке оспорить требования Рособрнадзора устранить нарушения, обнаруженные в ходе нескольких проверок.
Новое решение в пользу надзорного ведомства было принято 13 июля Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы, после чего Европейский университет приступил к оформлению новой лицензии, не видя смысла в дальнейших апелляциях.
Справка:
Европейский университет - один из ведущих городских вузов, в попечительский совет которого входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.