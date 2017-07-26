Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию

Петербургский Европейский университет обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании образовательной лицензии. Об этом сообщила пресс-служба вуза 26 июля.

Университет подаст документы на получение новой лицензии после того, как текущая будет отозвана и в реестре надзорного ведомства появится соответствующая запись.

Вуз неоднократно пытался в судебном порядке оспорить требования Рособрнадзора устранить нарушения, обнаруженные в ходе нескольких проверок.

Новое решение в пользу надзорного ведомства было принято 13 июля Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы, после чего Европейский университет приступил к оформлению новой лицензии, не видя смысла в дальнейших апелляциях.