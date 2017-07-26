В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин

Посольство России в Греции подтвердило информацию о задержании гражданина России, который находится в розыске в США по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции.

«Факт задержания подтверждаем, случилось это вчера. Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе задержанного», — цитирует источник в посольстве РИА Новости.

Отмечается, что по линии Генерального консульства России в Салониках предпринимаются все необходимые усилия.

«Мы поставили вопрос о допуске к нему консульского работника, так что пока ситуация полностью в правовом поле», — сообщили в посольстве.