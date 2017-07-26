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26.07.2017 16:36

В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин

Посольство России в Греции подтвердило информацию о задержании гражданина России, который находится в розыске в США по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции.

«Факт задержания подтверждаем, случилось это вчера. Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе задержанного», — цитирует источник в посольстве  РИА Новости.

Отмечается, что по линии Генерального консульства России в Салониках предпринимаются все необходимые усилия.

«Мы поставили вопрос о допуске к нему консульского работника, так что пока ситуация полностью в правовом поле», — сообщили в посольстве.

 

Источник: Газетa.Ru


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