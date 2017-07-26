ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян

Социологи узнали, интересовались ли россияне расследованием и судом по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Судя по результатам опроса ВЦИОМ (в нем поучаствовали 1800 россиян по случайной выборке), не всё равно было каждому третьему.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованному 26 июля, имя Немцова известно 88% россиян. 37% опрошенных сообщили, что хорошо знакомы с его биографией. 57% респондентов полагают, что в своей деятельности погибший политик руководствовался мнением меньшинства.

За ходом судебного процесса над обвиняемыми в убийстве Немцова следили 35% респондентов. Из них на вопрос о виновности Заура Дадаева, который изначально сознался, что стрелял в Немцова, 42% ответили утвердительно, 19% – отрицательно, и 39% ответа дать не смогли. 81% из тех, кто слышал о политике, не смогли высказать мнение о возможных организаторах его убийства.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, комментируя опрос, отмечает, что сам факт убийства Немцова вызвал в обществе серьезный резонанс. Но он быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию.

«Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными», – резюмирует Фёдоров.

Напомним, в середине июля Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве Немцова. Дадаева, помимо срока в 20 лет строгого режима, лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев был приговорен к 19 годам строгого режима. Шадид Губашев – к 16 годам. Темирлан Эскерханов получил 14 лет строгого режима. Хамзат Бахаев – 11 лет. Каждый из них должен выплатить штраф – по 100 тыс. рублей.