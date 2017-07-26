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26.07.2017 16:24

ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян

Социологи узнали, интересовались ли россияне расследованием и судом по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Судя по результатам опроса ВЦИОМ (в нем поучаствовали 1800 россиян по случайной выборке), не всё равно было каждому третьему.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованному 26 июля, имя Немцова известно 88% россиян. 37% опрошенных сообщили, что хорошо знакомы с его биографией. 57% респондентов полагают, что в своей деятельности погибший политик руководствовался мнением меньшинства.

За ходом судебного процесса над обвиняемыми в убийстве Немцова следили 35% респондентов. Из них на вопрос о виновности Заура Дадаева, который изначально сознался, что стрелял в Немцова, 42% ответили утвердительно, 19% – отрицательно, и 39% ответа дать не смогли. 81% из тех, кто слышал о политике, не смогли высказать мнение о возможных организаторах его убийства.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, комментируя опрос, отмечает, что сам факт убийства Немцова вызвал в обществе серьезный резонанс. Но он быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию.

«Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными», – резюмирует Фёдоров.  

Напомним, в середине июля Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве Немцова. Дадаева, помимо срока в 20 лет строгого режима, лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев был приговорен к 19 годам строгого режима. Шадид Губашев – к 16 годам. Темирлан Эскерханов получил 14 лет строгого режима. Хамзат Бахаев – 11 лет. Каждый из них должен выплатить штраф – по 100 тыс. рублей.

Справка:

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте.

По подозрению в убийстве политика были арестованы пятеро уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов совершил самоподрыв на гранате в Грозном. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей.

Ни один из подсудимых по итогу свою вину не признал. Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске.


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