Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым

Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза в Брюсселе (COREPER) согласовал введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из России на фоне скандала вокруг поставки в Крым турбин производства Siemens, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Совете ЕС.

21 июля этого года концерн Siemens объявил о начале процесса разрыва лицензионного соглашения на поставку оборудования для электростанций. Решение объяснили тем, что компания получила «достоверную информацию» о том, что именно ее газовые турбины вопреки условиям договора «незаконно перемещены в Крым», пишет РБК.

Турбины были произведены петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».

Ответственность за их поставку в Крым концерн возложил на «Технопромэкспорт», который является акционером компании «Интеравтоматика», в которой Siemens принадлежат 46 процентов акций. «Технопромэкспорт» утверждает, что турбины российского производства и были приобретены на вторичном рынке. Однако Siemens подал против компании иск в Московский арбитражный суд, который должен рассмотреть его 21 августа.