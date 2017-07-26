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26.07.2017 16:02

ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию

ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
ЖК «Муринский Посад»

Первый и второй корпуса ЖК «Муринский Посад» аккредитованы Газпромбанком.  Ставка по ипотечному кредиту начинается от 10,25% годовых.

ЖК «Муринский Посад»  возводится ГК «ЦДС» в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти. Банк предоставит ипотечные кредиты покупателям квартир в первом корпусе (этап 1, 2, 3 и 4), а также во втором.

В рамках данного предложения минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости выбранной квартиры. Ставка по кредиту начинается от 10,25% годовых.

ЖК «Муринский Посад»
ЖК «Муринский Посад»

Первый корпус ЖК «Муринский Посад» относится ко второй очереди строительства комплекса. Разновысотный жилой дом (от 12 до 17 этажей) общей площадью 186 тыс. кв. м рассчитан на 3342 квартиры. Объект разделен на 4 строительных этапа. В настоящий момент идет подготовка ко вводу в эксплуатацию 1 этапа.Секции, относящиеся ко 2 и 3 этапам, планируется сдать в III квартале 2017 года, 4 этап – в IV квартале 2017 года.

Второй корпус относится к третьей очереди строительства ЖК «Муринский Посад». Это – двухсекционный дом переменной этажности (от 15 до 17 этажей), рассчитанный на 641 квартиру. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ.

ЖК «Муринский Посад» — проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят восемь кирпично-монолитных домов высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, рассчитанных на 270 и 163 места и большая школа, а также несколько паркинговых зон – две наземных и одна заглублённая автостоянка. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут установлены детские и спортивные площадки с современным безопасным оборудованием.

Справка о компании ГК «ЦДС»
 


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