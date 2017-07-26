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26.07.2017 15:30
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент

Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент

Смольный отдал Русской православной церкви участок земли в Комарово. Подробнее об этом шикарном "подарке", к которому имеет непосредственное отношение митрополит Варсонофий, рассказывает шеф-редактор еженедельника "Недвижимость и строительство Петербурга" Дмитрий Синочкин.

Подарок земли в Комарово митрополиту Варсонофию – это прецедент. Такого ещё не было, и вряд ли будет что-то подобное в ближайшее время. Об этом в эфире [Фонтанка.Офис] рассказал шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», автор и ведущий программы "КвадратДмитрий Синочкин.

Эксперт оценил рыночную стоимость 47 соток в Комарово, рассказал какие соседи там ждут митрополита и пояснил, почему других вариантов для дачи церковного иерарха не может быть:

Добавим, что по данным "Недвижимости и строительства Петербурга", участок, безвозмездно переданный РПЦ, предназначен для размещения на нем дач.  

Аудиоподкаст эфира: 

 

  

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