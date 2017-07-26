В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа

Федеральный центр не позволил Петербургу перенести введение двухставочного тарифа на горячую воду с 2018 года на более поздний срок. Поэтому в следующем году горожане будут платить за нее намного больше, а за тепло — чуть меньше.

О том, что вопрос перехода на двухкомпонентный тариф не был передан на региональный уровень, рассказал «Фонтанке» 26 июля глава петербургского комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Смольный обратился в правительство РФ с просьбой о самостоятельном принятии этого решения полгода назад. http://www.fontanka.ru/2017/01/17/180/ «Одной из причин взвешенного подхода к применению новой системы расчетов за горячую воду для населения является увеличение платы граждан за коммунальные услуги при расчетах по двухкомпонентному тарифу», – говорили в комитете.

Сейчас, по словам Коптина, пока не ясно, когда сделан переход на новую ставку, в январе или июле. Город выступает за летний период. Стоимость горячей воды вырастет на 27%, а на теплоэнергию – снизится на 5%. Это предварительные расчеты, а на сколько конкретно увеличится сумма счёта, чиновники пока не говорят.

Дмитрий Коптин подчеркнул, что для тех, у кого это подорожание превысит предельный индекс изменения оплаты гражданами коммунальных услуг, предусмотрят бюджетные субсидии. Этот индекс в 2017 году составил 6%, такая же величина содержится в прогнозе на 2018 год. Данный показатель говорит о том, что в целом «коммуналка» не может вырасти в цене сильнее, чем на 6%.

Сейчас население оплачивает горячую воду, исходя из потребленного количества. Двухкомпонентный тариф подразумевает, что отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев. Структура формирования тарифов такова, что в выигрыше останется 20% горожан, у которых закрытая система горячего водоснабжения.