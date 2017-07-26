Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле

Юридическое управление Законодательного собрания Петербурга сочло невозможным провести парламентское расследование по событиям во время акции протеста 12 июня на Марсовом поле. Об этом 26 июля сообщает депутат Максим Резник.

По мнению юруправления, к полномочиям городского парламента относится осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Петербурга, а не проведение расследований. Резник сообщил, что внёс документ на рассмотрение депутатов, несмотря на отрицательное заключение юристов ЗакСа.

Отклонить предложение Резника или всё же создать комиссию для расследования, что случилось в июне на антикоррупционной акции, смогут в сентябре, когда в петербургском парламенте закончатся каникулы.

«Данная инициатива была подготовлена в целях расследования событий, связанных с мирной акцией протеста 12 июня 2017 года на Марсовом поле, где в результате неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов были грубо и массово нарушены права и свободы жителей Санкт-Петербурга, и в целях дальнейшего предотвращения подобных нарушений. Парламентское расследование как механизм существует на федеральном уровне. В данном случае оно как раз и необходимо для осуществления контроля за соблюдением и исполнением законов Санкт-Петербурга», – считает Резник.

Отметим, что накануне, 25 июля, депутата вызвали в 78-й отдел полиции для составления административных протоколов по факту участия в митинге. На самой акции полтора месяца назад полиция не смогла задержать его без санкции прокурора города.

Напомним, 12 июня на акции против коррупции на Марсовом поле в Петербурге было задержано более 600 человек. В одном из отделов в камеру пустили газ. На содержание, в том числе инвалидов, жаловались и задержанные, попавшие в другие отделы.