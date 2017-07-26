Из Петербурга на море отправили 36 черепах

Самолетом из Петербурга в Краснодарский край 26 июля отправились три дюжины черепах. В Северной столице от гибели их спасли правозащитники.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, прежде чем сесть на борт, 36 земноводных прошли ветеринарный контроль. Все они оказались здоровы, и теперь их ждет море — черепах выпустят в естественную среду обитания в природном заповеднике Утриш, который расположен неподалеку от Анапы.

Это единственное место в России, где водятся средиземноморские черепахи.