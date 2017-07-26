Электронный больничный становится реальностью

С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа, подписанного лечащим врачом и медучреждением с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ).

Для применения электронного больничного медицинская организация и работодатель обратившегося застрахованного лица должны являться участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Порядок взаимодействия утверждается Правительством РФ.

Медучреждению и некоторым его специалистам необходимо получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Работодатель и застрахованное лицо для входа в систему могут использовать свою подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг РФ.

Оформление электронного больничного будет выглядеть следующим образом. Лечащий врач формирует документ в специальной программе и вносит данные по обратившемуся застрахованному лицу. Эти данные отображаются в системе, их могут видеть подразделения ФСС России и компания-работодатель.

Компания просматривает заполненные разделы электронного больничного через кабинет страхователя и при необходимости вносит дополнительные сведения о заболевшем сотруднике. Также есть возможность работы с журналом реестров, журналом пособий и другими данными.

Работники смогут просматривать электронные больничные, справки-расчеты начисленных пособий и выводить их на печать через кабинет застрахованного.

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