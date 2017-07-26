Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь

Желающие попасть к мощам святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры в ближайшие сутки смогут сделать это в любое время. Доступ в очередь и храм в ночь с 26 на 27 июля закрываться не будет.

По информации городского комитета по печати, такое решение принято в связи с увеличением числа паломников. 27 июля доступ в очередь будет закрыт в 18.00.

28 июля состоятся торжественные проводы святыни, и ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых покинет Россию.

По итогам тринадцатого дня, 25 июля, поклониться мощам пришли 45 тысяч 400 паломников, из них 6,1 тысячи – по социальной очереди. Максимальное время ожидания в очереди на поклонение мощам составило более 8 часов. Накануне паломники прибыли на 7 автобусах из Новгорода, Пскова и Лодейного Поля. Сегодня, 26 июля, ожидаются группы паломников из городов России и города Витебск (Республика Беларусь).

Вчера доступ к очереди был ограничен в 20.00. Последние паломники покинули собор в три часа ночи.