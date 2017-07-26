Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру

Квартира умершей петербурженки настолько приглянулась аферисту, что он «вернул к жизни» владелицу, чтобы заполучить квадратные метры. Смольнинский районный суд 25 июля оценил самодеятельность в два года условного срока по уголовному делу о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба горсуда, осужденный в июле 2016 года смог зарегистрировать в Росреестре право собственности на квартиру стоимостью 2,6 млн рублей, хозяйка которой умерла еще в 2005 году. Для этого он нашел сообщницу, установить которую следствию не удалось, и уговорил ее выступить в роли покойной, подделав паспорт и договор купли-продажи. Получив квадратные метры, мужчина попытался их продать, с чем и попался в руки правоохранителей. Все это время у недвижимости был законный владелец, которому жилье досталось по завещанию.

Мошенник признал свою вину. Помимо условного срока он заплатит 40 тысяч рублей в виде уголовного штрафа.